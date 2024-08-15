大學放榜哪裡查？簡易查榜連結　錄取率9成4、缺額學校、學系出爐

大學放榜了！113學年大學考試分發從今（15）早8點即可上「大學考試入學分發委員會」查詢，今年同樣提供簡易查榜服務，查詢方式為「http://fast.uac.edu.tw/應試號碼」。今年登記人數共3萬7069人，總錄取人數3萬5076 人，錄取率為94.62%，相較於去年錄取率96.14%降低了1.52個百分點，分發後招生缺額計有2505名，為近4年來最低。
113學年大學放榜！錄取率94.62%
根據考分會統計，今年繁星推薦、申請入學等各管道名額回流至分發入學管道，共1萬5426名，較去年減少4591名；回流後總招生名額3萬7264名，較去年減少5215名。分發後招生缺額計有2505名，比112學年度招生缺額6464名，減少3959名。
缺額學校、學系出爐
今年缺額共分布在31所大學262系組，若用所有管道名額統計，未能足額錄取的學校前5名為：玄奘大學有高達51.27%、康寧大學有37.74%、中華大學30.45％、大葉大學24.90%、真理大學23.93%。如果以學群區分，缺額比率最高者為「藝術學群」包含音樂、表演藝術、美術缺額占比為27.97%，其次為「管理學」類型，佔該學群名額的 16.52%，第三類行為大眾傳播學群占比為11.11％。
今年有1993名考生未錄取，未錄取考生所填寫志願數平均為 46 個，明顯低於錄取生填寫志願平均的59個。有使用到同分參酌之校系共 641 個系組，較去年的 541 系組增加了 100 個系組，但仍沒有同分增額錄取情況。今年登記生平均填寫志願數為 59 個，較去年的 62 個減少了 3 個 ，平均錄取志願序與去年一樣落在第 23 志願。
考分會提醒，從今天起提供「分發結果說明」系統，讓考生查詢所填各志願未錄取原因。如果還是有疑慮，從今天起至8月19日止，可以在考分會網站線上申請分發結果複查，申請複查以一次為限，考分會將統一在8月26日公布分發複查結果。
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根據考分會統計，今年繁星推薦、申請入學等各管道名額回流至分發入學管道，共1萬5426名，較去年減少4591名；回流後總招生名額3萬7264名，較去年減少5215名。分發後招生缺額計有2505名，比112學年度招生缺額6464名，減少3959名。
缺額學校、學系出爐
今年缺額共分布在31所大學262系組，若用所有管道名額統計，未能足額錄取的學校前5名為：玄奘大學有高達51.27%、康寧大學有37.74%、中華大學30.45％、大葉大學24.90%、真理大學23.93%。如果以學群區分，缺額比率最高者為「藝術學群」包含音樂、表演藝術、美術缺額占比為27.97%，其次為「管理學」類型，佔該學群名額的 16.52%，第三類行為大眾傳播學群占比為11.11％。
今年有1993名考生未錄取，未錄取考生所填寫志願數平均為 46 個，明顯低於錄取生填寫志願平均的59個。有使用到同分參酌之校系共 641 個系組，較去年的 541 系組增加了 100 個系組，但仍沒有同分增額錄取情況。今年登記生平均填寫志願數為 59 個，較去年的 62 個減少了 3 個 ，平均錄取志願序與去年一樣落在第 23 志願。
考分會提醒，從今天起提供「分發結果說明」系統，讓考生查詢所填各志願未錄取原因。如果還是有疑慮，從今天起至8月19日止，可以在考分會網站線上申請分發結果複查，申請複查以一次為限，考分會將統一在8月26日公布分發複查結果。