快訊／曾之喬報喜懷孕！合體辰亦儒曬超音波照：很開心成為爸媽

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▲曾之喬（右）和辰亦儒（左）結婚4年，曾經屢傳出感情生變。（圖／曾之喬IG）

女星曾之喬今（15日）宣布懷孕了！她和演員老公辰亦儒結婚4年，兩人一直都很低調，辰亦儒也長期在大陸工作，每次出席活動都會被關心婚姻狀況，稍早她在社群平台分享一張和老公辰亦儒的合照，手上拿著超音波照片，開心報喜，「我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。」曾之喬曬出超音波照，開心喊，「我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。」平時熱愛在社群平台分享生活的她，笑說這次卻不知道該講些什麼，「因為感受太深刻了。」至於在選擇公布喜訊的照片上，她表示超音波照每張都長得很像，而且都是黑白的，最候選了一張她覺得最可愛的小腳，也不忘感謝這段時間一直支持她的粉絲、家人和朋友。曾之喬和辰亦儒低調交往10年，2020年才認愛宣布結婚，但辰亦儒長時間在大陸發展，長時間分隔兩地，不免讓外界擔心他們的感情狀況，甚至之前曾之喬35歲生日時，也不見辰亦儒陪伴，她的生日貼文也未提及老公，還傳出兩人是「各過各的」，如今小倆口宣布懷孕喜訊，間接破除了夫妻感情出現裂痕的謠言，許多粉絲也都留言祝福。我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。平時熱愛分享的我，這次好像不確定該講些什麼，因為感受太深刻了，滿滿的體會也太多了。（未來若有合適的機會，再跟大家分享一些難忘的過程）也好像不知道該挑哪張寶寶的照片，都很可愛啊，而且幾乎都是黑白的，說實在話每張也都蠻像的。（就選了一張我覺得非常可愛的小腳吧）真心感謝所有祝福我們的人。謝謝所有關心我們，為我們開心的人。謝謝所有的愛和支持。#謝謝大家#謝謝緣份（分）