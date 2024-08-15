巴黎奧運勇奪兩金！他列舉這些國家　直言台灣成績「不值得驕傲」

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2024巴黎奧運閉幕，台灣選手奪下2金、5銅，金牌數追平2004雅典奧運與2021東京奧運，總共7面獎牌則是史上次佳，僅次於東京奧運。不過前立委郭正亮說，如果以人口數來看，台灣的成績並不值得驕傲。郭正亮在政論節目《張雅婷辣晚報》中表示，台灣人口2400萬獲得2金，相較之下，人口僅1700萬的荷蘭卻拿下15面金牌，人口5000萬的南韓也有13面金牌，紐西蘭僅有513萬人口，卻獲得10面金牌。郭正亮說，體育署的預算已增加到120億元，但像韓國，體育、文化、觀光三項相關政策，年度預算是4000億元，已經把體育當作一個產業，不是只靠政府來養，是要結合文化，可以有一些商業的性質，社會也高度認同，這樣才能長期帶出成績。郭正亮說，台灣歷年奪牌，都集中在舉重和羽球等非主流項目，但其他主流項目，卻始終無法突圍，郭正亮呼籲，應該從東亞的競爭格局來看待台灣的奧運成績，不能因為獲得2面金牌就自我滿足。