柯文哲假帳案、京華成案纏身　羅智強預言驚人結局：陷藤原效應

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實風暴，北檢14日兵分多路搜索柯文哲辦公室、木可公司等，時任競選總幹事的民眾黨立委黃珊珊請辭中央委員。對此，國民黨立委羅智強表示，柯文哲的政治獻金案和京華城案，現在就像出現雙颱一樣的藤原效應，現在柯文哲已經受傷，且認為柯文哲之後會被起訴。
羅智強今（15）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，柯文哲的政治獻金案和京華城案，現在就像出現雙颱一樣的藤原效應，除此之外還有好幾個案子，這些案子都不是獨立的，是有相牽連的，司法的事實如何，要看偵辦結果，但政治效應是可以推演的，這次的政治獻金案，不管是「低級錯誤」，還是幹部有涉入其中，「基本上我覺得柯主席是受傷了啦！人在受傷的時候免疫力較低，在這時候京華城案進場了，就換變得更來勢洶洶。」
羅智強續指，從經驗上來判斷，他認為柯文哲會被起訴，「有事一定被起訴，但沒事也不一定不被起訴。」羅智強說，台灣的司法分檢調跟法院，「法院目前我覺得還可以，相對來講公正性我覺得還經的起檢驗」，可檢調部分，台灣過去出現很嚴重的問題，檢調辦一個政治人物，不會想今後定罪率如何，「在其他國家，檢察官如果起訴政治人物，接下來若沒被判罪，這些檢察官是要被檢討的，將來連升遷都會出問題的。」
羅智強舉例，前總統馬英九背了兩個案子，最後都被判無罪，而當初硬要起訴馬英九的這些檢察官每個都升官，換言之在台灣出現一個現象，今天只要檢察官起訴非執政黨成員，是有「加官進爵」效應的，「那我就問，這麼便宜的生意你不做嗎？」起訴柯文哲，不管判刑還是無罪，檢察官都升官了，「這個政治效應不能不考慮，我是過來人。」
羅智強也提醒，檢調搜索政治獻金案，過程當中也可以搜索別的事情，從「案中案」當中的搜索，變數就很多，「不管怎麼樣，我個人是認為說，這一仗，政治獻金案出來後，社會氛圍對柯主席比較不利，所以我覺得在起訴京華城這個案子，我認為柯市長這一關可能要面對。」
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羅智強續指，從經驗上來判斷，他認為柯文哲會被起訴，「有事一定被起訴，但沒事也不一定不被起訴。」羅智強說，台灣的司法分檢調跟法院，「法院目前我覺得還可以，相對來講公正性我覺得還經的起檢驗」，可檢調部分，台灣過去出現很嚴重的問題，檢調辦一個政治人物，不會想今後定罪率如何，「在其他國家，檢察官如果起訴政治人物，接下來若沒被判罪，這些檢察官是要被檢討的，將來連升遷都會出問題的。」
羅智強舉例，前總統馬英九背了兩個案子，最後都被判無罪，而當初硬要起訴馬英九的這些檢察官每個都升官，換言之在台灣出現一個現象，今天只要檢察官起訴非執政黨成員，是有「加官進爵」效應的，「那我就問，這麼便宜的生意你不做嗎？」起訴柯文哲，不管判刑還是無罪，檢察官都升官了，「這個政治效應不能不考慮，我是過來人。」
羅智強也提醒，檢調搜索政治獻金案，過程當中也可以搜索別的事情，從「案中案」當中的搜索，變數就很多，「不管怎麼樣，我個人是認為說，這一仗，政治獻金案出來後，社會氛圍對柯主席比較不利，所以我覺得在起訴京華城這個案子，我認為柯市長這一關可能要面對。」
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