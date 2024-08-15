名家論壇》黃創夏／成也柯文哲，敗也柯文哲！

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該來的總是會來的，躲了過初一躲不了十五！8月6日柯文哲生日那一天，雖然並未像許多人預期（或期待）柯文哲會出大事，雖然那一天柯文哲平安度過，但立秋之後，柯文哲和民眾黨還是持續面臨著「秋決」的壓力，秋風秋雨愁煞人啊。「京華城案」，檢調已經約談了前台北市副市長彭振聲，後面又緊鑼密鼓、約談當時相關的都委會委員，而先前也調閱了相關文件和紀錄，以及約談基層經手官員。這樣的辦案態勢，說明了檢調單位已經進入了收網階段，很快地就會正式約談柯文哲，以先前鄭文燦被羈押的「實質影響力」準則，這一關，柯文哲風險極大！而且新的風暴仍然在持續，政治獻金報帳疑雲越演越大，檢調單位已經將會計師端木正、木可的李文娟列為被告交保候傳，而且迅速兵分七路，緊急保存證據，那些說不清楚、講不明白的單據，很快就會一一曝露出其中之光怪陸離，風暴再延燒下去，還會往上燒到誰？不得而知。雖然政治獻金案可能涉入的刑案嚴重性，未必比得過京華城案，但這個事件，嚴重偏離社會所理解的一般常規運作，「連帳都管不好還想選總統？」光這一點，就讓柯文哲的能力被打上嚴重問號。而目前涉入的企業、人物，非親即友，彼此恩恩怨怨又牽扯不清，這一種「好東西只和好朋友分享」的人設已經被認定，讓一向被譏為是「家天下」的民眾黨權力結構，更是雪上加霜。這些秋風秋雨，已經注定了柯文哲不但不可能會有2028，甚至連2026的選舉，都已經無法有太多的角色，民眾黨泡沫化，注定在劫難逃。這樣的在劫難逃，更核心的關鍵，還是柯文哲的做人風格，已讓許許多多曾對他有所期待的人，徹底心寒！目前除了柯文哲的「爛帳風暴」方興未艾，那種「花錢如流水、作帳似灌水」爭議，已打垮了柯文哲過往夸夸而談、自欺欺人的「新政治」！這個風暴當中，最讓人瞠目結舌的，是柯文哲和民眾黨當權者那一種「我負全責但我不知情」的耍賴和顢頇，沒有最起碼的政治人物格局，更讓人看透了，這些人只求自保和卸責，連做人都不合格。古今中外皆然，要找一個小弟出來背鍋，要給小弟「安家費」，還要講這小弟忠肝義膽夠義氣、身先士卒第一勇的捧上天，就連曹操要借糧官人頭一用、以安撫軍心，都還會起身打躬作揖，當眾宣布，會將糧官的父母和妻兒妥善照護。哪有像柯文哲這一小撮人的嘴臉，潑婦罵街式的，把會計師罵到狗血淋頭、還違背社會常識，把會技師和記帳員，說成是可以球員兼裁判，全都扯是端木正的錯，更扯的是，一些民眾黨的人物爭相向柯文哲表態效忠的言語當中，到底會技師是姓「端木」還是「端」？都搞不清楚。在柯文哲等人，潑婦罵街式的低級風度當中，端木正當然心寒；而柯文哲更要擔心的是，當彭振聲受檢調約談之後，限制出海、出境和住居，卻連聲押和交保都沒有，明眼人皆知，彭振聲應該也知道，沒有再跟著總是表現涼薄風格的柯文哲，再混下去的必要了。凡此種種，都預告了一個結局：民眾黨已經啟動泡沫化的進程，成也柯文哲、敗也柯文哲！此時此刻，也該替民眾黨預寫一點《興亡啟示錄》（或是「蓋棺論定」）了。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com