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張善政怨缺電影響招商　行政院坦言：沒錯北部電力不足

記者陳威叡／台北報導

▲張善政抱怨北部缺電影響產業發展與招商，行政院發言人陳世凱坦言「沒有錯，北部現在電力不足」。（圖／行政院提供）
▲張善政抱怨北部缺電影響產業發展與招商，行政院發言人陳世凱坦言「沒有錯，北部現在電力不足」。（圖／行政院提供）
桃園市長張善政昨日於市政會議上砲轟中央，宣稱不缺電，但台電卻以北部供電不足為由，提出北台灣用電量在5MW以上的數據中心不核准供電，令人費解，此舉將影響產業發展與招商。對此行政院發言人陳世凱今（15）日表示，「沒有錯，北部現在電力不足」，北北基桃整個電力開發確實相對困難，確實在北部有發電量少於用電量狀況，北部電源開發確實要更加積極。

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對於張善政怨北部電力不足影響產業發展與招商，陳世凱在行政院會後記者會上坦言，「沒有錯，北部現在電力不足」，說明北北基桃整個電力開發確實相對困難，確實在北部有發電量少於用電量狀況。

陳世凱表示，以2023年為例，北部用電量為930億度，發電量只有750億度，供需差距有200億度，同一年要透過 「南電北送」或「中電北送」，而送電過程中同樣會有電力耗損，光是電力耗損有6.4億度，換算電價約23億元，從全國角度上看，供電是足夠的，但就區域角度，北部電源開發確實要更加積極。

陳世凱說，「南電北送」或「中電北送」是現在的事實，大家也很清楚台中市長盧秀燕反對，認為對台中人不公平。在未來政府會積極在北部努力建設，包括協和電廠更新計畫，讓電源開發可以更充足，讓北部有充足用電，相關建設可以如期如質的進行。

陳世凱也呼籲，電源開發除了中央的努力，地方政府也可以跟中央合作，希望地方政府可以配合協助。

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