前NBA球員成共和黨參議員人選！懷特競選資金竟花在脫衣舞俱樂部

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2024美國大選倒數約80天，除了總統人選之外，民主黨以及共和黨的參眾兩院人選也陸續出線。共和黨在明尼蘇達州出現了一名特別的候選人，是曾打過NBA的球員懷特(Royce White)。根據美聯社報導，懷特本週二在明尼蘇達州贏得共和黨參議員初選，將在11月挑戰民主黨現任美國參議員克羅布徹(Amy Klobuchar)。懷特在2012年NBA選秀第一輪第16順位被休士頓火箭隊選中，而他在球員生涯中最為各方所熟知的事件，就是因心理健康問題，拒絕與球隊一同搭飛機前往客場比賽，懷特的NBA生涯並未為火箭隊打過任何一場例行賽，而是到了隔年的2013-14賽季，才為沙加緬度國王隊打了3場球，但並未有任何得分數據進帳，從此離開NBA。在離開NBA後，懷特曾參加過綜合格鬥賽事，還相當熱衷於政治，美聯社提到，懷特是前白宮資深顧問班農（Stephen Bannon）的親密盟友，同時也是MAGA的狂熱擁護者，而在上個月的一場造勢場合，懷特還大讚班農是美國英雄。此外，壞特也是班農「作戰室」Podcast節目的常客，而他自己也有一個Podcast節目，並將其取名為「請教我瘋子」(Please Call Me Crazy)報導提到，懷特的盟友還包含了極右翼陰謀論主持人瓊斯（Alex Jones），其具備厭女、恐同、反猶太主義等立場。值得注意的是，懷特先前曾被指控不當挪用競選經費，被爆在2022年競選明尼蘇達州眾議員失敗後，不當挪用競選資金多達10萬美金，當中有部分花費在脫衣舞俱樂部上，懷特過去亦曾欠過脫衣舞俱樂部不少欠款。至於懷特的選情如何？由於明尼蘇達州被視為「藍州」，在6月和7月份的艾默森學院以及SurveyUSA的兩份民調上，懷特分別遠遠落後給對手克羅布徹11%和20%的差距。