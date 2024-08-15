小S二女兒秀全英文Vlog！甩母語風波　正對胸部謎之視角掀議

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▲Lily在Vlog中全程使用英文，似乎並不把爭議放在心上。（圖／IG lilyhsuuuu）

小S跟老公許雅鈞結婚19年，育有3女，其中二女兒Lily（許韶恩）顏值出眾，年僅16歲就擁有超長美腿，被封為「最美星二代」，但近期她卻身陷爭議，原因是她代言大陸產品卻對外發表「英文是母語」的言論，讓她慘遭封殺，如今Lily不甩爭議，繼續在社群上分享Vlog，並全程大秀英文，但部分「謎之視角」只拍胸部的片段卻引發討論。Lily先前因為超高的顏值，而被大陸品牌相中邀約拍攝廣告，卻慘被網友起底，指出她過去曾表示：「我的英文比中文較好，因為英文是母語，在學校、家裡，跟朋友聊天也是說英文，所以習慣以英文溝通。」讓部分網友認為她不適合代言大陸品牌，而後續品牌方更是直接封殺Lilly，並下架她的產品。不過性格豪爽的Lily不甩爭議，繼續在社群上更新自己的暑假Vlog，並全程使用英文，Lily表示自己8點起床，每天都要喝很多水，並表示多喝水、洗臉、吃奇異果等都對皮膚很好。並分享自己上鋼琴課的片段，不過她在片中除了自拍的角度非常正常以外，有不少視角都是直接正對胸部，「謎之角度」也掀起討論。網友紛紛在Lily的影片留言處提出看法：「她拍照的角度怎麼這麼謎」、「明明說中文，但也樣翻譯成英文，真的就是槓大陸網友啊，寫作業、彈鋼琴那裡俯拍露真的不理解」、「不討厭她，但怎麼有人能做到幾乎每一幀都這麼擦邊的？」但也有粉絲給予稱讚：「身材很好，有林志玲的感覺了」、「謝謝！獲得了完美皮膚入場券」、「喜歡，可以感覺到舒服的頻率。」