違法使用電子煙罰1萬！近8萬名青少年偷抽　國健署「3不」示警

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國民健康署今（15）日指出，根據110年青少年吸菸行為調查結果顯示，110年國中學生電子煙使用率上升至3.9%；高中職學生亦上升至8.8%，推估超過7.9萬名青少年使用電子煙，對青少年形成嚴重的健康危機。國健署表示，112年修正施行的菸害防制法全面禁止電子煙，使用者最高處新臺幣1萬元，提醒青少年「三不政策」—不嘗試、不購買、不推薦，以免觸法。世界衛生組織（WHO）於2024年發布學齡兒童健康行為之調查研究，在歐洲、中亞及加拿大15歲青少年中，約有25%曾經抽菸，而15%在過去30天內曾經抽菸。此外，有超過30%曾經使用電子煙，且過去30天內使用過電子煙者亦達20%，顯見電子煙對青少年危害之嚴重性已成為全球公共衛生重要課題。綜觀全球使用電子煙比例居高不下的原因，與菸草業者宣傳手法有極大關係。近年來菸草業者使用各式行銷技巧，包含添加有別於傳統菸品的多變口味、設計酷炫多變的產品造型，使得電子煙等新類型產品在年輕族群間擴大市場，且讓許多使用者沒有意識到電子煙對健康的負面影響。因此，WHO呼籲各國齊力對菸草業者發起「停止謊言」宣傳活動，希望喚起民眾意識到生產、使用這些菸草和尼古丁產品對過早死亡、心理健康、環境等問題，及可能產生的連帶破壞性。