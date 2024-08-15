南珉貞漂亮親妹脫口「台灣沒有人行道」！粉絲嘆：丟臉丟到國外

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▲韓籍啦啦隊女神南珉貞（右後）的妹妹南至苑（左後）來台灣玩，直呼「走在路上感覺沒有人行道」，韓籍網紅Judy（右前）也表示認同。（圖／翻攝自韓國女生Judy YouTube）

▲影片曝光後，立刻在PTT掀起討論，不少粉絲自嘲：「台灣本來就是行人地獄。」（圖／PTT）

▲南珉貞的妹妹南至苑高顏值不輸姐姐，令不少粉絲直呼家族基因真好，一家都是美人胚子。（圖／南珉貞YT頻道）





韓國YouTuber「韓國女生Judy」近期邀請韓籍啦啦隊員南珉貞的妹妹南至苑來台灣玩，順便拍攝姐妹倆在台的生活VLOG。在最新一集影片中，南至苑被問到來台灣玩的心得時，對方竟觀察到1現象，發現騎樓停了很多機車，她表示：「發現台灣沒有人行道」，影片被轉發到PTT（批踢踢實業坊），掀起台灣粉絲熱烈討論，許多人無奈自嘲：「台灣本來就是行人地獄」、也嘆氣「丟臉丟到國外。」近期韓國網紅Judy找來南珉貞、南珉貞的妹妹南至苑上節目，3人開著車一起出遊。影片中Judy好奇詢問南至苑：「這陣子走在台灣路上，妳的感覺怎麼樣？」怎料南至苑竟直言：「我發現沒有人行道！」還表示姊姊南珉貞也說：「台灣本來就是這樣。」Judy聽完後表示認同：「台灣人自己也都說台灣是行人地獄。」影片曝光後，有人在PTT八卦版上以標題「韓國妹說沒有人行道」發文，掀起熱烈討論，不少粉絲苦笑自嘲：「她漏了說還有一堆違停」、「本來就是行人地獄」、「我愛說實話」、「不要懷疑，就是沒有」、「她不會是第一個說的，也不會是最後一個。」事實上在南珉貞先前個人YouTube的影片中，南至苑看到騎樓停了很多機車，便納悶詢問：「機車為什麼這麼多？」南珉貞則表示台灣原本機車就很多，讓南至苑傻眼直言：「可是這樣就沒有人行道了。」來台發展的南珉貞因長相神似演員朴敏英，受封為「棒球場的朴敏英」，先前她在個人YouTube頻道影片中曝光妹妹南至苑的長相，清秀又具有仙氣的顏值引來眾多粉絲朝聖，驚呼她們一家的神基因，其中更有人激動喊話：「妹妹有考慮來台發展嗎？」