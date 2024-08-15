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足球／姆巴佩首場比賽就建功！皇馬如虎添翼　喜迎隊史第6冠

記者廖聿偉/綜合報導

▲國際足壇巨星Kylian Mbappe踢進轉戰皇馬的第一球。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際足壇巨星Kylian Mbappe踢進轉戰皇馬的第一球。（圖／美聯社／達志影像）
國際足壇巨星Kylian Mbappe(姆巴佩)在他為皇家馬德里的首場比賽中就建功，並率隊擊敗義甲亞特蘭大，並帶領皇馬奪得歐洲超級盃冠軍，這也是隊史第6冠。

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姆巴佩在6月與巴黎聖日耳曼合約到期後，以自由轉會的方式加盟皇家馬德里。他在下半場接到Jude Bellingham的傳球助攻，順利將球踢進球門，成為贏球功臣之一。

上半場雙方形成0：0僵局，直到下半場第59分鐘才由皇馬打破，Vinícius Júnior 巧妙地從底線傳中，Federico Valverde接到助攻後順勢將球送入球門，皇馬取得1：0領先。

姆巴佩踢進生涯第288球

而姆巴佩則在第69分鐘錦上添花，踢進本場比賽的第2球，幫皇馬穩住勝果。這也是姆巴佩生涯在踢進的第288球

姆巴佩的加盟也讓皇馬如虎添翼，《球王體育賽事inplayZ》整理的資訊顯示，2024-25歐洲冠軍聯賽冠軍賠率顯示，英超豪門曼城賠率3.25，高居第一，曼城4倍緊追球後，第三名的利物浦已高達10倍。

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