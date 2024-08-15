劉品言恭喜曾之喬懷孕「超級感動」！14歲Sweety出道友情22年不散

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▲曾之喬2天前就發布泳衣照，小腹微凸引發討論。（圖／曾之喬臉書）

曾之喬今（15）日宣布懷孕了！她和演員老公辰亦儒結婚4年，在臉書宣布好消息，手上拿著超音波照片，散發幸福的笑容，「我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。」她14歲時就和劉品言組成Sweety出道，各自單飛後依舊維持友誼，劉品言透過經紀人回應《NOWnews今日新聞》，「她覺得超級感動，期待看到她每個過程，恭喜。」曾之喬和老公辰亦儒對於私生活一直都很低調，老公長期在大陸工作，每次出席活動都會被關心婚姻狀況，不過兩人依舊甜蜜，破除婚變傳聞，她今在社群平台分享一張和老公辰亦儒的合照，並且報喜即將迎接小生命，「平時熱愛分享的我，這次好像不確定該講些什麼，因為感受太深刻了，滿滿的體會也太多了。」曾之喬猶豫不知道該選哪一張照片，「都很可愛啊，而且幾乎都是黑白的，說實在話每張也都蠻像的，就選了一張我覺得非常可愛的小腳吧。」她言談中藏不住新手媽媽的喜悅。對於懷孕喜訊，曾之喬經紀人回應《NOWnews今日新聞》，「沒有其他的內容，就是她發的那些文字為主，謝謝。」被問預產期不方便透露，感謝外界給的滿滿祝福。