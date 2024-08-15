打孫安佐巴掌台中拳王身分曝光！別名「燒打雞」當場嗆他腦子有洞

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▲韓森在拳願第19屆與更生人阿龍決戰因此走紅。（圖／燒打雞IG）

▲「台中拳王」韓森反嗆孫安佐不專業，認為他都在挑釁選手。（圖／燒打雞IG）

狄鶯和孫鵬的獨子孫安佐參加真人秀節目《拳願之星》時，疑因不斷碎念，被同場另一名評審開嗆，孫安佐氣憤掐對方脖子，對方直接回賞巴掌。該評審背景被起底，是來自台中評審「燒打雞」，他又名韓森，擅長泰拳及MMA格鬥，暴打孫安佐聲名大噪，他IG限動顯示「留言被灌爆的一天」。孫安佐參加真人秀節目《拳願之星》擔任格鬥賽評審，不過在此之前資格被質疑，孫安佐坐上評審桌，他本來準備講評，但沒幾個字就放下麥克風，但坐在他右邊的燒打雞開嗆：「你腦子有洞沒關係，但是也別進那麼多水啦，從頭到尾你憑什麼在這裡當評審？你懂格鬥嗎？」現場氣氛頓時尷尬。孫安佐忍受不住，他轉身伸手掐住「燒打雞」脖子，「燒打雞」也忍不下去，直接朝孫安佐呼了一巴掌，之後孫安佐離開現場。據了解，「燒打雞」又名韓森，在拳願第19屆與更生人阿龍決戰，因此走紅，IG曬出不少格鬥教學，他也曾發文，感謝混血兒娛樂蕭董事長 的邀約及玖壹壹的加油鼓勵，「如果不是你們，我根本不會想參加什麼比賽，謝謝所有人的聲援跟影片。」而韓森不滿孫安佐的原因曝光，他覺得孫安佐身為導師，卻從頭到尾都在挑釁訕笑，他替選手不捨抱委屈，才會起口角。根據《三立新聞網》報導，孫安佐經紀人表示：「是對方先動手但是都無所謂，因為我們實境秀全員都有講好現場如何，都是要擂台解決，所以不會有法律問題。」言下之意，孫安佐和燒打雞之後會有對決，又是一場大戰。《NOWnews今日新聞》致電孫安佐經紀人，至截稿前電話未接，韓森則是訊息未接。