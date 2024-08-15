王彩樺被aespa點名跳舞！正妹女兒還原爆笑過程　現場大跳Drama

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▲王彩樺先前帶著女兒庭庭（黃于庭）現場大跳一段aespa的《Drama》。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲王彩樺也被拱和漂亮女兒組團出道。（圖／記者吳翊緁攝影）

王彩樺先前帶著女兒庭庭（黃于庭）、黃繶帆去韓國女團aespa的演唱會朝聖，在安可「點名粉絲跳舞環節」被Cue表演《Supernova》，王彩樺現場被嚇到，一陣亂舞掀起熱議。王彩樺今（15）日和黃于庭出席癌症篩檢宣導記者會，提及此事，黃于庭也笑說，自己當下有點傻眼，形容媽媽是在「群魔亂舞」，讓現場笑翻，她們也直接來一段aespa的《Drama》，架勢十足被拱已經可以出道。王彩樺透露女兒都很喜歡aespa，所以是女兒帶著她去看演唱會，當時被Cue到她還搞不太清楚狀況，但還是立刻上線，「我就覺得很榮幸，可以跟她們一起在這個演唱會，她們真的長得又美、又會唱、又會跳，而且又非常青春，很可愛。」庭庭還爆料王彩樺染成黑髮，她的髮型是羽毛剪，都是學aespa的成員Karina，而且每天都要聽她們的歌曲起床，可見其熱愛程度。王彩樺也被拱和2位漂亮女兒組團出道，由於先前母女倆在華視除夕有表演《Drama》，王彩樺立刻和庭庭現場來一段獲得滿堂彩。王彩樺也透露，因為工作忙碌，作息比較容易不正常，深知身體健康的重要性，因此每年都會固定去做檢查，做抽血、照X光，沒想到竟發現乳房有一點一點的，進一步檢查才發現是乳房鈣化，還好切片後發現是良性的，目前已經沒有問題。王彩樺表示，她也要女兒去檢查，「所以我們不用害怕檢查這件事， 比較早發現我們提早治療， 因為我們台灣的醫療真的是太厲害了，你根本不用擔心」，她也直言，C肝跟了她20幾年，經過吃藥再進行檢查，竟然完全沒事了，讓她感動到抱著醫生崩潰大哭：「跟了20幾年的C肝終於離開我了。」