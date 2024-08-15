行政院拍板4年國家發展計畫　喊AI產值2026破兆元

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為落實總統賴清德治國理念與國家希望工程八大施政目標，行政院會今（15）日通過國發會提報「國家發展計畫（2025至2028年）」，訂定國家總體經濟目標、重要社會、經濟、環境指標，以及發展策略等，做為政府各機關的施政依據，其中賴清德所拋出的「五大信賴產業」中，半導體新增產值2兆6578億元；AI產值115年突破兆元；安控資安產值突破1300億元；衛星通訊產值300億元；軍工無人機產值300億元。國發會綜合考量國內外主客觀條件及情勢，以及政府積極性政策作為，設定2025至2028年經濟成長率2.80%～3.60%、每人GDP 39105～42787美元、失業率3.2%～3.5%，以及核心消費者物價指數年增率（CPI）平均在2%以下之總體經濟目標。依據未來4年濟成長率，明年起，每人GDP可望超越南韓，並持續擴大與日韓的差距；2027年每人GDP可望突破4萬美元，自3萬美元以來僅歷時6年；2028年台灣名目GDP規模將接近1兆美元。此外重要經社環指標，社會方面包括近5年底層40%家戶人均可支配所得平均年成長率，高於全體家戶人均可支配所得平均年成長率；平價優質及普及的托育服務，0到3歲家外送托率達OECD國家標準（36%）；直接興建社宅、包租代管及租屋補貼合計每年百萬戶；提高長照服務涵蓋率達87%；落實8年888計畫，三高病人80％進入照護、80%接受生活諮商、80%有效控制。經濟指標部分，發展五大信賴產業，半導體新增產值2兆6578億元、AI產值115年突破元、安控資安產值突破1300億元、衛星通訊產值300億元、軍工無人機產值300億元；新創投資金額2027年起每年1500億元；翻轉弱勢產業，至少3產業達到產值增加1.5倍；培育AI等人文數位人才及STEM跨領域人才逾45萬人次。環境指標方面，推動140項攸關地方發展的基礎建設，均衡台灣發展；首次推動主題型區域治理沙盒及參與式公共治理平台；首次整合，構築4個地方創生廊帶，創造多元就業；協助600個農村再生社區活化發展。國發會表示，本計畫為落實總統賴清德「國家希望工程」揭示「創新繁榮的台灣」、「公義永續的台灣」與「民主和平的台灣」三大國政願景，透過八大施政目標，擴大社會投資，減輕家庭負擔；創新經濟，智慧國家；綠色成長與2050淨零轉型；擴大醫療投資，打造健康臺灣；均衡臺灣，在地希望；厚植軟實力，打造國家品牌；邁向多元平權的共榮社會；打造韌性臺灣，維護安全與和平，追求包容性成長，打造臺灣成為幸福的人工智慧之島。國發會說明，本計畫由行政院核定後呈報總統，並函送各部會遵行，為管控「國家希望工程」重要施政執行進度與成效，擇定重點項目定期管考，務期如質如實達成目標，以展現政府的施政企圖心與執行力，符合人民期待。