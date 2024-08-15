大谷翔平超狂！單季「35轟、35盜」並肩前洋基A-Rod　史上第二人

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▲美國職棒大聯盟官方最近釋出最新的MVP預測投票，國聯部分，由洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平拿下37張第一名選票，遙遙領先第二名的亞利桑那響尾蛇Ketel Marte。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（15)日對戰密爾瓦基釀酒人，大谷在2上單局跑出2次盜壘，達成單季「35轟35盜」里程碑，同時寫下史詩紀錄。大谷目前敲出37轟是國聯全壘打王，此役他在2局上獲得保送後，大秀快腿先盜二壘再盜三壘，展現速度，大谷翔平今（15）日對密爾瓦基戰釀酒人，再度以一棒、指定打擊身分先發出賽，1998年效力於水手隊的「A-Rod」而美國數據專家Sarah Langs指出，，他曾在2011年完成，單季39轟，40次盜壘的超級紀錄，大谷今年有機會超越他，成為隊史第一人。