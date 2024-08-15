大谷翔平超狂！單季「35轟、35盜」並肩前洋基A-Rod　史上第二人

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（15)日對戰密爾瓦基釀酒人，大谷在2上單局跑出2次盜壘，達成單季「35轟35盜」里程碑，同時寫下史詩紀錄。大谷目前敲出37轟是國聯全壘打王，此役他在2局上獲得保送後，大秀快腿先盜二壘再盜三壘，展現速度，大谷單局跑出2盜後，現階段累積35盜是國聯第2多。大谷翔平本季僅花118場比賽就達成「35轟35盜」，追平1998年的「A-Rod」Alex Rodriguez，並列史上第二快紀錄。可惜終場道奇仍以4:5落敗，大谷4打數未敲安。
大谷創紀錄 下一目標浮現
大谷翔平今（15）日對密爾瓦基戰釀酒人，再度以一棒、指定打擊身分先發出賽，結果大谷首打席利用三壘手失誤上壘，第二打席選到保送，並利用2次盜壘一口氣上到三壘，單季第34、35次盜壘成功，最終大谷4打數未敲安，只有2次盜壘。
1998年效力於水手隊的「A-Rod」Alex Rodriguez成為第3位40-40俱樂部的球員（42支全壘打、46次盜壘），也是史上第3位在球季中打出40支以上全壘打的游擊手。他入選美聯球員票選年度最佳球員，也獲得第2座金手套獎。
而美國數據專家Sarah Langs指出，大谷翔平本季僅花118場比賽就達成「35轟35盜」，追平1998年的「A-Rod」，並列史上第二快紀錄，1987年Eric Davis曾用115場就達成，是史上第一人。
此外，大谷單季35轟、35盜壘，在道奇隊僅次於Matt Kemp的紀錄，他曾在2011年完成，單季39轟，40次盜壘的超級紀錄，大谷今年有機會超越他，成為隊史第一人。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平今（15）日對密爾瓦基戰釀酒人，再度以一棒、指定打擊身分先發出賽，結果大谷首打席利用三壘手失誤上壘，第二打席選到保送，並利用2次盜壘一口氣上到三壘，單季第34、35次盜壘成功，最終大谷4打數未敲安，只有2次盜壘。
1998年效力於水手隊的「A-Rod」Alex Rodriguez成為第3位40-40俱樂部的球員（42支全壘打、46次盜壘），也是史上第3位在球季中打出40支以上全壘打的游擊手。他入選美聯球員票選年度最佳球員，也獲得第2座金手套獎。
而美國數據專家Sarah Langs指出，大谷翔平本季僅花118場比賽就達成「35轟35盜」，追平1998年的「A-Rod」，並列史上第二快紀錄，1987年Eric Davis曾用115場就達成，是史上第一人。
此外，大谷單季35轟、35盜壘，在道奇隊僅次於Matt Kemp的紀錄，他曾在2011年完成，單季39轟，40次盜壘的超級紀錄，大谷今年有機會超越他，成為隊史第一人。