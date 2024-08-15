曾之喬懷孕了！2天前泳裝照「小腹隆起」被瘋猜　背後真相太烏龍

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▲曾之喬2天前發布的泳衣照，小腹微凸，引發討論。（圖／曾之喬臉書）

▲曾之喬（右）、辰亦儒結婚4年，終於升格新手爸媽。（圖／曾之喬臉書）

35歲曾之喬（喬喬）2020年宣布和大8歲辰亦儒結婚，如今4年過去，她今（15）日在粉專發文，透露自己懷孕，並附上拿著超音波照和辰亦儒的合影，收穫外界滿滿的祝福。有趣的是曾之喬前天上傳一張比基尼照，被發現小腹微微隆起，就有不少網友懷疑她肚皮有喜，但其實相片為去年於希臘所拍，成了美麗的誤會。曾之喬13日分享一張穿兩截式泳衣的度假照，E罩杯雙峰、狹長深溝乍洩，穿高腰泳褲的她，坐在躺椅上大笑，腹部明顯呈現圓弧狀凸起，喬喬寫下：「其實這是8/1想分享的，結果今天才發，（手機裡真的沒什麼美照了，懶得拍，只剩之前在希臘拍的）。」貼文一發布，不少眼尖的網友留言：「懷孕嗎」、「像是了」、「可能還沒到3個月不能說...」不過有人解釋：「誰坐下不會有小肚肚，更何況就那麼一點點，而且都說舊照希臘就是去年的意思吧！有點小肚子而已大家放過女藝人吧...」恰好兩天後曾之喬宣告懷孕，讓該張相片意外受到關注。今天中午，曾之喬公開一張和辰亦儒的合照，她拿著手機，秀出超音波照片，寫下：「我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。平時熱愛分享的我，這次好像不確定該講些什麼，因為感受太深刻了，滿滿的體會也太多了。」曾之喬表示，不知道該挑寶寶哪一張照片，來跟大家宣布好消息，「都很可愛啊，而且幾乎都是黑白的，說實在話每張也都滿像的，（就選了一張我覺得非常可愛的小腳吧）」，最後她說：「真心感謝所有祝福我們的人，謝謝所有關心我們，為我們開心的人，謝謝所有的愛和支持，謝謝大家，謝謝緣分。」