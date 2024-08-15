假帳風暴燒！黃珊珊請辭黨職　學姐開砲：拍拍屁股走人有比較好？

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，時任競選總幹事、不分區立委黃珊珊主動請辭中央委員，以示負責。不過，民眾黨北市議員黃瀞瑩今（15）日認為，現在選擇請辭中央委員時機點太早，又落人話柄，對事情沒有幫助。這件事情一定要有人負責且不可原諒，但請辭就是把事情丟著，「拍拍屁股不見，這樣會比較好嗎？」應該把事情處理好並給大家交代，事情告個段落再自請處分，才是負責任的方式。黃瀞瑩今接受廣播節目《POP搶先爆》專訪，談及近日柯文哲政治獻金風暴，她說，一開始她知道這個消息時是驚訝，到驚嚇，到後來有點生氣，覺得為何會出現這種錯誤，「怎麼可能發生這種事，太扯了！」他當過柯文哲也當過黃珊珊的幕僚，知道柯、黃做事的方式跟要求，直到今天心情才比較平靜，她也認為有必要回頭看一下過去5年民眾黨的組織、競辦到底出了什麼問題。至於黃珊珊日前請辭中央委員，她認為，黨內政治獻金申報出問題，一定要有人來負責、究責，且不可原諒，但黨中央有相關機制，會把相關人員送進中評會處理，「就算請辭，把事情丟著拍拍屁股不見，這會比較好嗎？」黃瀞瑩認為，黃珊珊應該要把事情解決，給外界完整的交代，再來才是懲處，事情發生後就請辭消失不見，再也找不到這個人，對黨的發展不是好事，現在選擇請辭中央委員時機點太早，又落人話柄，對事情沒有幫助。