曾之喬、辰亦儒當爸媽了！愛情長跑10多年　為這事分手又復合

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▲曾之喬（右）、辰亦儒升格新手爸媽，曬出寶寶超音波照十分開心。（圖／曾之喬臉書）

▲曾之喬（右）2020年1月時宣布與辰亦儒（左）結婚。（圖／翻攝曾之喬IG）

▲曾之喬（左）和辰亦儒（右）愛得高調，婚後經常曬照放閃。（圖／翻攝曾之喬IG）

藝人曾之喬、辰亦儒愛情長跑10多年，終於在今年迎來「愛的結晶」！今（15）日曾之喬、辰亦儒公開發文，曝光寶寶的超音波照，跟大眾宣布曾之喬懷孕的好消息。首次當爸媽夫妻二人表情難掩喜悅，笑說：「我們很感激、很開心、很榮幸！」回顧兩人的戀愛之路，其實也非一路順遂，交往時更曾一度分手，直到多年磨練和成長，才終於讓這段感情開花結果，收穫甜蜜家庭！今（15）日中午，曾之喬在社群平台上發文，公布令人振奮的喜訊，她和老公辰亦儒曬出寶寶的超音波照，笑說：「我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。」曾之喬表示自己平常很熱愛分享，但這次感受太深刻了，一時不知道該說什麼；而照片中的她和辰亦儒洋溢笑容，對這個即將到來的生命充滿喜悅。回顧曾之喬和辰亦儒的愛情故事，2009年他們因拍攝電視劇《愛似百滙》相識。年僅20歲的曾之喬和前輩辰亦儒在劇中合作，雖然後來因為八八風災的關係一度中斷拍攝、替換女主角，但曾之喬說當時的她對辰亦儒的好感沒消退，反而還大膽主動追求，兩人才開始低調交往。在戀愛的過程中，曾之喬和辰亦儒也曾經歷過分手。辰亦儒在訪談中提到，年輕時的他和曾之喬都比較自我，「兩個人都很愛自己，後來…後來就分開了。」分手後他們也沒藕斷絲連，1年時間裡完全沒聯絡、形同陌路，這時的辰亦儒才發現他還是很愛喬喬，最終又花了半年時間才把喬喬重新追回來。1年半的沉澱和成長，也是兩人如今更加珍惜彼此的關鍵。2019年，曾之喬和辰亦儒被拍到一起出遊的照片，戀情再度浮出水面。粉絲們對這對情侶的復合感到既驚喜又欣慰。2020年小年夜，曾之喬和辰亦儒就在社群媒體上無預警地宣布結婚，這一消息震驚了當時的娛樂圈；他們在合照中更甜蜜寫道：「今天起，是陳太太囉！」簡單的話語，透露出兩人經歷風雨後的堅定與幸福。婚後的曾之喬和辰亦儒一改先前的低調作風，開始大膽曬恩愛，情人節也放出合照對彼此表白，兩人經常出現在對方的社群媒體上，分享生活中的點滴，讓粉絲們充分感受到他們的幸福。如今，35歲的曾之喬懷孕好消息曝光，眾人看了也紛紛留言送祝福：「太棒了！恭喜恭喜」、「男帥女美，寶寶一定超可愛！」