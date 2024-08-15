奧運女拳手Khelif告JK羅琳、馬斯克網路霸凌！外媒曝2人最慘下場

阿爾及利亞女子拳擊選手Imane Khelif在巴黎奧運女子拳擊66公斤中奪得金牌，但是過程出乎意料地艱辛，不斷與我國選手林郁婷陷入性別爭議風波。Khelif表示她已正式向法國當局提出刑事訴訟，分別指控《哈利波特》作者JK羅琳（J. K. Rowling）與特斯拉執行長馬斯克（Elon Reeve Musk）「嚴重網路霸凌」，外媒透露若Khelif勝訴，JK羅琳和馬斯克最重恐被判處5年有期徒刑和21萬4000英鎊(約新台幣886萬元)罰款。
Imane Kheli正式提告JK羅琳、馬斯克等人 最慘下場曝光
律師Nabil Boudi向《Variety》雜誌證實，Khelif已經在9日時將控訴書提交給法國，其中，JK羅琳與馬斯克都因「加重網絡騷擾行為」而被列在形式控訴當中。
英國報刊《Daily Mail》報導，網路霸凌罪可能會被判處2至5年有期徒刑，以及2萬6000英鎊至3萬9000 英鎊，若是因為發表網路仇恨言論被起訴，肇事者甚至會被罰更高的金額，約6萬4000英鎊至21萬4000英鎊。
Boudi解釋，此次的訴訟對象是社群媒體X，根據法國法律等於是身分不明的人，他表示「為了確保檢方擁有充分的自由度能調查所有可能涉案人士」，包含匿名寫下仇恨言論的用戶，也包括控訴書中提到的知名爭議人物，JK羅琳、馬斯克、美國前總統川普等，皆有發表過相關的貼文，屆時也都會被納入調查。
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律師Nabil Boudi向《Variety》雜誌證實，Khelif已經在9日時將控訴書提交給法國，其中，JK羅琳與馬斯克都因「加重網絡騷擾行為」而被列在形式控訴當中。
英國報刊《Daily Mail》報導，網路霸凌罪可能會被判處2至5年有期徒刑，以及2萬6000英鎊至3萬9000 英鎊，若是因為發表網路仇恨言論被起訴，肇事者甚至會被罰更高的金額，約6萬4000英鎊至21萬4000英鎊。
Boudi解釋，此次的訴訟對象是社群媒體X，根據法國法律等於是身分不明的人，他表示「為了確保檢方擁有充分的自由度能調查所有可能涉案人士」，包含匿名寫下仇恨言論的用戶，也包括控訴書中提到的知名爭議人物，JK羅琳、馬斯克、美國前總統川普等，皆有發表過相關的貼文，屆時也都會被納入調查。
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