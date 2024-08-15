奧運女拳手Khelif告JK羅琳、馬斯克網路霸凌！外媒曝2人最慘下場

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▲阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），擊敗中國選手楊柳，奪得巴黎奧運女子拳擊66公斤級金牌。（圖／美聯社／達志影像）

阿爾及利亞女子拳擊選手Imane Khelif在巴黎奧運女子拳擊66公斤中奪得金牌，但是過程出乎意料地艱辛，不斷與我國選手林郁婷陷入性別爭議風波。Khelif表示她已正式向法國當局提出刑事訴訟，Boudi解釋，此次的訴訟對象是社群媒體X，根據法國法律等於是身分不明的人，他表示「為了確保檢方擁有充分的自由度能調查所有可能涉案人士」，