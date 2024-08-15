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奧運女拳手Khelif告JK羅琳、馬斯克網路霸凌！外媒曝2人最慘下場

實習記者汪廷融/綜合報導

▲與台灣拳擊女將林郁婷一樣在巴黎奧運捲入性別爭議的阿爾及利亞女將 Imane Khelif，在女子66公斤級拳擊金牌戰奪金。（圖／美聯社／達志影像）
▲與台灣拳擊女將林郁婷一樣在巴黎奧運捲入性別爭議的阿爾及利亞女將 Imane Khelif，在女子66公斤級拳擊金牌戰奪金。（圖／美聯社／達志影像）
阿爾及利亞女子拳擊選手Imane Khelif在巴黎奧運女子拳擊66公斤中奪得金牌，但是過程出乎意料地艱辛，不斷與我國選手林郁婷陷入性別爭議風波。Khelif表示她已正式向法國當局提出刑事訴訟，分別指控《哈利波特》作者JK羅琳（J. K. Rowling）與特斯拉執行長馬斯克（Elon Reeve Musk）「嚴重網路霸凌」，外媒透露若Khelif勝訴，JK羅琳和馬斯克最重恐被判處5年有期徒刑和21萬4000英鎊(約新台幣886萬元)罰款。

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Imane Kheli正式提告JK羅琳、馬斯克等人 最慘下場曝光

律師Nabil BoudiVariety》雜誌證實，Khelif已經在9日時將控訴書提交給法國，其中，JK羅琳與馬斯克都因「加重網絡騷擾行為」而被列在形式控訴當中。

英國報刊Daily Mail》報導，網路霸凌罪可能會被判處25年有期徒刑，以及26000英鎊至39000 英鎊，若是因為發表網路仇恨言論被起訴，肇事者甚至會被罰更高的金額，約64000英鎊至214000英鎊。

Boudi解釋，此次的訴訟對象是社群媒體X，根據法國法律等於是身分不明的人，他表示「為了確保檢方擁有充分的自由度能調查所有可能涉案人士」，包含匿名寫下仇恨言論的用戶，也包括控訴書中提到的知名爭議人物，JK羅琳、馬斯克、美國前總統川普等，皆有發表過相關的貼文，屆時也都會被納入調查。

▲阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），今天擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），擊敗中國選手楊柳，奪得巴黎奧運女子拳擊66公斤級金牌。（圖／美聯社／達志影像）

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