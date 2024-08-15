機車行師傅維修驚見「女頭顱」！一掀置物箱嚇逃　全場見真相笑噴

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▲師傅平復心情後，再度鼓起勇氣打開置物箱，仔細一看才發現，原來這並非真人頭顱，而是美髮業用來練習技術的「假人頭」。（圖／翻攝自記者爆料網）

8月3日農曆7月鬼門開，在傳統文化中，這是讓已離世的魂魄回到陽間接受祭拜的月份，是陰陽兩界雙通之時。而近日就有一名機車行師傅，正在維修機車時，打開置物箱竟目擊一顆頭顱，嚇得趕緊後退，之後才發現原來那是美髮練習用的假人頭，忍不住痛罵髒話，畫面更讓網友笑喊：「7月半你讓我看這個！」近日《記者爆料網》發布一則影片，只見畫面為8月9日一段監視器影像，而機車行師傅正在店內維修客人的機車，沒想到一打開機車置物箱，裡面竟放著一顆被長髮覆蓋的「頭顱」，讓他當場嚇到雙手一縮，立刻往店內走去。師傅平復心情後，再度鼓起勇氣打開置物箱，仔細一看才發現，原來這並非真人頭顱，而是美髮業用來練習技術的「假人頭」，也就是俗稱的「小美」。他事後也將整段監視器影像PO在網路上，更忍不住痛罵「塞X娘」。影片曝光後，網友全都笑喊，「7月半你讓我看這個」、「師傅心理有陰影了」、「這個真的會被嚇到」。也有不少從事美髮業的人直言「身為美髮師，車廂裡有個小美合理吧」、「做頭髮的自己感覺沒怎麼樣，但外人看到真的會嚇到」。