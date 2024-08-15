48歲陳曉東9月首攻小巨蛋！無預警暫別粉絲：可能是最後一場

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▲▼陳曉東的2個女兒這次也在台上展現才藝，舞蹈、彈琴樣樣難不倒。（圖／和協整合行銷提供）

48歲「亞洲男神」陳曉東近日在廣州舉辦「REFLECTION心有獨鍾30週年」巡迴演唱會，首開巡演的他不僅十八般武藝及「東式情歌」精華盡出，兩位「前世情人」可愛女兒更「青出於藍勝於藍」放大絕用才藝助攻，在演唱會上變身為「左右護法」為陳曉東站台。陳曉東也無預警預告，「每一場都有可能是最後一場演出」，在9月28日攻上台北小巨蛋之後可能暫別台灣粉絲，因此喊話：「一起來小巨蛋來慶祝陳曉東入行30週年的喜悅吧！」陳曉東這次巡迴演唱會首站在廣州體育館1號館登場，一開場就以一身白馬王子造型現身，以中文、粵語雙聲帶齊發演唱了多首「東式情歌」，包括〈心有獨鍾〉、〈比我幸福〉、〈風一樣的男子〉、〈方向感〉、〈水瓶座〉等，首首金曲掀起滿滿回憶殺，全場萬人也跟著大合唱，儼然像大型KTV般熱鬧非凡。除了經典情歌外，陳曉東更舞力全開載歌載舞帶來〈心理遊戲〉、〈特務〉、〈跑〉、〈結他〉等超火舞曲串燒，只見汗腺發達的他因為熱力唱跳後當場上演「濕背秀」頻頻拭汗，他開玩笑說：「這樣的『脫水』秘招是我瘦身的方法之一！跳完舞衣服可以揉成好幾盆汗水了，演唱會後肯定又瘦了幾公斤！」2位女兒也特別上台為了陳曉東擔任嘉賓，鋼琴、芭蕾、街舞樣樣都難不倒她們，還發揮出專業藝人的姿態，完全不怯場，無論氣場、台風都穩健強大，精采表演讓歌迷大讚：「跟陳曉東簡直是同一個模子刻出來的！」而對2位女兒表現十分滿意的陳曉東特別打了「100分」的分數，他心疼地說：「2個女兒為了這次的演出，早從2個月前就開始準備，而且練習的時候挺辛苦的，經常拉筋訓練 ，直到上台前都還在練習！」剛結束廣州場演唱會的陳曉東，接下來將閉關備戰第二站、也就是9月28日在台北小巨蛋的演出，首次攻蛋的他透露將為台北場準備「專屬歌單」，他表示：「這次台北演唱會的曲目將會有別於廣州場，屆時會在歌單上做大幅度的調整，會以在台灣唱紅的多首經典國語歌曲為主！」陳曉東更預告：「每一場都有可能是最後一場演出」，因此辦完台北場之後將暫時揮別台灣歌迷，短期內不會再來台灣開唱，也不知道下次何時會開唱，因此向歌迷喊話：「一起來小巨蛋來慶祝陳曉東入行30周年的喜悅吧！」