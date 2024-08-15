台灣巴黎奧運英雄派對、英雄大遊行　路線、時間、天氣資訊懶人包

台灣英雄在巴黎奧運拿下2金、5銅的隊史次佳成績，選手皆已凱旋歸國，總統賴清德還特別派遣3架F-16戰機，並施放熱焰彈，迎接最後一批代表隊返台。如今民眾也有機會近距離與奧運國手近距離見面，明(16)日將舉辦台灣「英雄派對」與「英雄大遊行」活動，《NOWnews》也整理出遊行路線，供讀者參考。
活動當天預計有67名選手參與，包括金牌得主羽球王齊麟、拳擊林郁婷，銅牌選手體操唐嘉鴻、射擊李孟遠，還有拳擊銅牌吳詩儀、陳念琴。「麟洋配」李洋則因在日本旅行缺席，改由父親李峻淯代表代表參與。
明(16)日下午1點中華英雄將到總統府與總統賴清德會面，下午3點則展開遊行，從總統府前的重慶南路一段出發，之後行經襄陽路、館前東路，之後到終點忠孝西路天橋。之後還有部分選手將參與北市奧運英雄派對(香堤廣場)。
📌以下為完整資訊：
13:00 巴黎奧運代表團選手抵達總統府
13:00-13:45 互動派對 地點：敞廳
13:50-14:30 接見儀式 地點：大禮堂
14:40-14:45 大合影 地點：府前廣場
15:00 英雄大遊行出發 地點：重慶南路一段出發
16:00 北市奧運英雄派對 地點：香堤廣場
📌英雄大遊行路線：
總統府前（重慶南路一段）出發➡️右轉襄陽路➡️左轉館前路（英雄谷）➡️右轉忠孝西路➡️終點忠孝西路天橋
📌北市奧運英雄派對參加選手：
羽球王齊麟、田徑唐嘉鴻、拳擊吳詩儀、射擊李孟遠，拳擊黃筱雯、網球曹家宜、游泳王冠閎
📌天氣預報：
⛅16日下午3時氣溫：約攝氏30度、降雨機率25%
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明(16)日下午1點中華英雄將到總統府與總統賴清德會面，下午3點則展開遊行，從總統府前的重慶南路一段出發，之後行經襄陽路、館前東路，之後到終點忠孝西路天橋。之後還有部分選手將參與北市奧運英雄派對(香堤廣場)。
📌以下為完整資訊：
13:00 巴黎奧運代表團選手抵達總統府
13:00-13:45 互動派對 地點：敞廳
13:50-14:30 接見儀式 地點：大禮堂
14:40-14:45 大合影 地點：府前廣場
15:00 英雄大遊行出發 地點：重慶南路一段出發
16:00 北市奧運英雄派對 地點：香堤廣場
📌英雄大遊行路線：
總統府前（重慶南路一段）出發➡️右轉襄陽路➡️左轉館前路（英雄谷）➡️右轉忠孝西路➡️終點忠孝西路天橋
📌北市奧運英雄派對參加選手：
羽球王齊麟、田徑唐嘉鴻、拳擊吳詩儀、射擊李孟遠，拳擊黃筱雯、網球曹家宜、游泳王冠閎
📌天氣預報：
⛅16日下午3時氣溫：約攝氏30度、降雨機率25%
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