台灣巴黎奧運英雄派對、英雄大遊行　路線、時間、天氣資訊懶人包

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▲「英雄大遊行」活動路線圖。（圖／總統府提供）

▲「台灣「英雄派對」與「英雄大遊行」完整時間表。（圖／總統府提供）

▲奧運拳擊大團，吳詩儀、林郁婷、陳念琴、賴主恩等人，都將參加遊行。（圖／葉政勳攝）

台灣英雄在巴黎奧運拿下2金、5銅的隊史次佳成績，選手皆已凱旋歸國，總統賴清德還特別派遣3架F-16戰機，並施放熱焰彈，迎接最後一批代表隊返台。活動當天預計有「麟洋配」李洋則因在日本旅行缺席，改由父親李峻淯代表代表參與。明(16)日下午1點中華英雄將到總統府與總統賴清德會面，下13:00 巴黎奧運代表團選手抵達總統府13:00-13:45 互動派對 地點：敞廳13:50-14:30 接見儀式 地點：大禮堂14:40-14:45 大合影 地點：府前廣場總統府前（重慶南路一段）出發➡️右轉襄陽路➡️左轉館前路（英雄谷）➡️右轉忠孝西路➡️終點忠孝西路天橋羽球王齊麟、田徑唐嘉鴻、拳擊吳詩儀、射擊李孟遠，拳擊黃筱雯、網球曹家宜、游泳王冠閎⛅16日下午3時氣溫：約攝氏30度、降雨機率25%