奧運奪2金、5銅好成績！台灣英雄派對16日登場　北市警曝交管措施

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▲奧運台灣英雄派對16日登場，北市警局公布交管措施。（圖／北市警局提供）

台北市警察局中正一分局發布新聞資料指出，為配合總統府及中華文化總會於明日(星期五)15時至15時30分假臺北市中正區重慶南路、襄陽路、館前路及忠孝西路等路段舉辦「台灣英雄 榮耀同行」車隊遊行活動，從今（15）日晚9時起，管制館前路東、西外側各1個車道，16日凌晨全線管制。中正第一分局表示，為維護前揭活動交通秩序與安全，業規劃交通疏導管制措施，有關周邊道路交通(含汽、機車停車格位)實施管制時段及範圍及時段：(一)因應館前路英雄谷硬體設備進場，管制情形如下：1、8月15日(星期四)21時起，管制館前路東、西外側各1個車道，維持中間兩線車道供車輛通行。2、8月16日0時至6時及遊行出發前14時45分至18時，館前路將全線管制，以利設備搭設作業進行。(二)8月16日0時至6時及12時起，擴大管制漢口懷寧街口往東、公園許昌街口及南陽許昌街口往西。(三)8月16日14時起(視狀況提早或延後)，為便於遊行車隊停放，總統府周邊道路管制如下：1、凱達格蘭大道【公園路(不含)至重慶南路(含)】東往西方向。2、重慶南路【寶慶路至貴陽街(均不含)】南、北雙向，另擴大管制重慶衡陽路口北往南方向。3、懷寧街【寶慶路(不含)至凱道(不含)】南、北雙向。(四)8月16日14時45分起(視狀況提早或延後)，遊行沿線路段重慶南路、襄陽路、館前路實施管制，另擴大管制周邊衡陽路、懷寧街、寶慶路、漢口街等路段，並視交通狀況於中華忠孝、中華漢口、中華寶慶等路口彈性擴大管制往東。(五)8月16日15時起(視狀況提早或延後)，遊行隊伍進入館前路英雄谷後，管制忠孝西路往東外側3線車道，留內側車道供車輛通行。警方表示，公有汽、機車停車格管制時段及區域：(一)管制日期、時段：113年8月15日17時至8月16日24時止。(二)管制區域：重慶南路1段(寶慶路至襄陽路)、館前路(襄陽路至忠孝西路)及信陽街(館前路至公園路)沿線公有汽、機車停車格位及裝卸貨停車格位等，禁止車輛停放。其他管制措施及改道建議：(一)沿線各路段將於遊行隊伍通過後、場地整理完畢陸續解除管制，僅有館前路外側車道配合設備撤場作業最晚管制至8月16日23時，惟中間2線車道亦開放通行。(二)當天行經活動範圍周邊車輛，南北向建議提前改道中華路、中山南路、林森南路，東西向得改由市民大道、鄭州路、愛國西路通行。(三)因館前路全線實施管制時，影響機車駕駛通往台北車站西側門，本次活動期間(8月16日12時至18時)臺北車站北側門科技執法將暫緩取締，騎乘機車民眾得提前改至其他地點或臺北車站北側(鄭州路)臨停上、下客；惟鄭州路車流量大，請民眾務必小心駕駛，注意行車安全，切勿併排停車影響通行。北市警局指出，因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或各站牌公車調度站查詢相關資訊。前揭各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域。北市警局提醒，請駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，遵守各路口員警及義交之指揮疏導，或多加利用大眾運輸工具，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。