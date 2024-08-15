《異形：羅穆路斯》片場出事了！男星慘遭「道具重擊」視網膜剝離

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▲《異形：羅穆路斯》7年後回歸大銀幕，一群年輕的殖民者將深入宇宙黑暗處，正面開戰凶殘掠食者。（圖／二十世紀影業）

▲《異形：羅穆路斯》演員群，史派克費恩（左起）、導演費德阿武雷茲、卡莉史派妮、大衛榮松、阿奇雷諾絲、伊莎貝拉莫塞德，合體出席宣傳活動。（圖／二十世紀影業）

費德阿瓦雷茲執導電影《異形：羅穆路斯》，劇情聚焦在一群殖民地成長的年輕人，他們在搜索廢棄太空站時，遭遇太空最可怕的外星物種攻擊，原本他們的目的是為了擺脫困境，最後卻被迫為了生存而戰。為了擺脫「抱臉蟲」所有人無所不用其極，英國演員大衛榮松（David Jonsson）靠著不斷甩動頭部擺脫抱臉蟲的攻擊，卻因此被道具擊中眼睛，導致他的視網膜剝離，還好如今已經復原。電影主要演員有《環太平洋2：起義時刻》、《貓王與我》卡莉史派妮（Cailee Spaeny）、《蜘蛛夫人》伊莎貝拉莫塞（Isabella Merced）、華裔劇作家也是演員的艾琳吳（Aileen Wu）、英國男星阿奇雷諾斯（Archie Renaux） 、史派克費恩（Spike Fearn）和大衛榮松。《異形：羅穆路斯》片中面對的是全宇宙最致命的生物，異形殺人的方式也層出不窮，演員們受訪時談到最多的，除了面對掠食者的恐懼外，還有要如何「好好死」，女主角卡莉史派妮說：「在鏡頭前死亡是一門藝術，這往往比在銀幕前看起來更難！」每個人都想死得悲壯又有價值。除此之外，電影裡有許多和「抱臉蟲」正面對決的鏡頭，每一個畫面都在考驗演員，例如史派克費恩和阿奇雷諾斯必須在冷凍實驗室裡和數十個「抱臉蟲」交手，阿奇雷諾斯說：「我與一個抱臉蟲有過非常親密的接觸，牠們的觸手進入我的嘴裡，那感覺真的很噁心。」華裔演員艾琳吳則表示，花了幾天與這種生物一起拍攝：「剛開始覺得牠們很可愛，但連續6個小時被抱臉蟲黏在臉上，我最後覺得牠們一點也不討喜。」