熱油燙虎斑貓誰下的手？飼主現身說明：2周前街頭看到卻抓不回來

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台中市一隻小虎斑貓疑遭人潑灑熱油，不僅全身多處灼傷脫毛，下體還遭不明物燙到融化，送醫後不治。由於牠曾植入晶片，飼主今天接受動保處訪談，表示6月進行絕育和寵物登記，不久後便走失，兩星期前在街頭發現，卻抓不回來。動保處已與清水警分局梧棲分駐所合作，將著手清查案址附近的監視器追查兇嫌。這隻看起來不到一歲的流浪貓，12日夜間躺在梧棲區文化路哀鳴，被網友通報救援送醫，13日往生。獸醫發現流浪貓嚴重燙傷，疑似遭人潑灑熱油，全身多處灼傷脫毛，下體還遭不明物燙到融化，臨死前承受極大痛苦，愛媽將過程分享在地方社群，網友痛罵怎有人忍心下此毒手！這隻貓身上有寵物晶片，台中市動物保護防疫處處長林儒良表示，飼主今（15）日已到案說明，表示6月進行結紮不久，貓咪便走失，兩週前曾在街頭發現，但抓不回來，沒想到會遭到意外。林儒良表示，此事涉及行政和刑罰，動保處已扣留貓隻屍體，後續將由動物法醫釐清受傷及死亡原因，倘故意傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，依《動物保護法》可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上200萬元以下罰金。警方亦將擴大調閱周邊監視器追查。如民眾有進一步事證，亦請聯繫並提供動保處。