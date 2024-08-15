潘逸安手機被老婆定位零隱私　Vivian當現成祕書掌握老公生活

潘逸安主演的戲劇《追分成功》日前下檔，他戲中護妻形象鮮明，
收獲不少路人緣，入戲粉絲私訊讚美他，甚至詢問他和老婆Vivi an的相處之道。潘逸安笑稱，之前老演反派， 三不五時就被人謾罵，這次總算還他「清白」， 對於如何維繫夫妻感情，他表示彼此沒有秘密就是秘訣，透露：「V ivian知道我的手機密碼，可以隨時看， 她手機還能定位我的手機位置，我在她面前就是赤裸裸的啦！」
老婆當現成祕書 潘逸安樂在其中
潘逸安解釋自己作息規律，所有的朋友都介紹給Vivian認識，
生活除了在家顧小孩就是拍戲，工作期間為了省麻煩， 能讓老婆清楚拍戲班表安排全家行程， 再加上老婆是自己社群管理員，乾脆繳出手機，直接讓她操作， 避免訊息傳遞造成錯誤，他笑說：「我真的很沒祕密，就算line 都可以讓她看，順便讓她見識我和哥兒們之間的白爛對話。」 在老婆面前幾乎沒隱私的生活，他甘之如飴，甚至開心說：「 有現成的祕書很好呀！」
此外，潘逸安還在手機裝設定位app，能讓老婆隨時知道行蹤，
給老婆滿滿安全感，有次也因此app讓他找回手機。 有一回他和朋友聚會小酌，才一進門，Vivian立刻著急地要他 聯絡計程車司機要回手機，潘逸安狀況外直說：「手機在我身上呀！ 」但看了老婆手機的定位app，顯示自己手機正飛快地遠離家中， 他才驚覺手機落在計程車上。
深夜告白老婆 潘逸安感動「謝謝這個家有妳」
夫妻相處難免拌嘴，柴米油鹽都會是引發點，2人甚至曾為了多付2
0元買鮮奶鬧脾氣，潘逸安笑說：「牙齒都會咬到舌頭， 意見不同在所難免。」但他坦言Vivian是他最好的朋友、 最了解他的人，2人總會在兒女睡著後，坐在客廳促膝聊天， 分享一天彼此的心情，有時一聊就到凌晨2、3點， 他溫情對老婆告白：「雖然結婚紀念日從第一年的高檔牛排， 到接下來的燒烤、再到石鍋拌飯，但這個家很謝謝有妳喔！」
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潘逸安解釋自己作息規律，所有的朋友都介紹給Vivian認識，
此外，潘逸安還在手機裝設定位app，能讓老婆隨時知道行蹤，
深夜告白老婆 潘逸安感動「謝謝這個家有妳」
夫妻相處難免拌嘴，柴米油鹽都會是引發點，2人甚至曾為了多付2