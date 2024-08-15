高雄左營驚傳槍響　一男中彈送醫不治

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▲楊姓楊姓男子攜帶2把槍、子彈數發，到左營分局新莊派出所投案。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市左營區明華路今（15）日中午12時驚傳槍響，1名陳姓男子遭人槍擊，後自行送醫，傷者腹部中2槍送醫急救後仍宣告不治，案發後半小時，楊姓楊姓男子攜帶2把槍、子彈數發，到左營分局新莊派出所投案，當場被員警逮捕，詳細案情仍待釐清，後續朝違反槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。左營分局於8月15日11時許接獲民眾報案，在左營區明華路停車場旁有人開槍，遂派線上警力迅速趕赴現場，鑑識後發現留有彈殼6顆，左營分局立即與刑警大隊共組專案小組積極追查，並報請橋頭地檢署指揮偵辦。案經調閱現場附近監視器，鎖定涉案車輛，楊姓犯嫌於11時50分許駕涉案車輛，並攜帶作案槍械至左營分局新莊派出所投案，目前經專案小組初步詢問楊嫌，表示係因債務糾紛引發不滿，憤而向被害人陳男射擊腹部2槍，陳男友人隨即自行將傷者送往大同醫院。目前專案小組正針對楊嫌供述內容，是否屬實派員釐清調查中，另針對楊嫌所交付涉案槍枝2枝，子彈42發將持續追查來源。