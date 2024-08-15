香繼光員工「調薪最高8.8%」　釋上百缺力拚全球展店

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因應基本工資連年調漲，香繼光集團搶先於最低薪資審議會前宣布，9月起集團旗下各品牌繼光香香雞、金子半之助及日本橋海鮮丼辻半進行結構性調薪，第一線夥伴加薪3%起跳；管理階最高調幅達8.8%，同時也持續招兵買馬，力拚全球展店。香繼光集團說明，調薪幅度依各個品牌略有差異，而門市店長除了獎金外，集團更設計店長分潤制度，門市店長在經過內部評選後，參與門市的淨利分潤，為自己創造百萬年薪與集團共榮共好。同時，香繼光集團今年4月進軍美國市場，看好餐飲業下半年及未來景氣，將持續加強展店力道，並同步釋出上百筆職缺招募，為集團全球化展店進行人才布局。香繼光集團執行長黃智雄表示，疫後餐飲業迎來強勁復甦，有望持續蓬勃發展，加上集團持續全球化與多品牌的發展，並改善餐飲就業環境，於今年9月搶先調升集團夥伴薪獎待遇，透過集團學苑的系統化培訓制度，養成餐飲管理專業人才，厚植集團人才深度，除挑戰百萬年薪外，亦有海外職涯發展機會。黃智雄也說，藉由本次薪資調整，除感謝集團各位夥伴的付出，也期待全體夥伴們能同心協力，持續堅守崗位，為消費者提供更美味的餐點及服務。