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負債4百億！百年美妝雅芳「產品致癌挨告」申請破產　台灣急聲明

記者蕭涵云/綜合報導

▲「比女人更了解女人」的百年美妝品牌AVON雅芳，驚傳因「產品致癌挨告」負債400億，在美國申請破產保護。台灣總公司急聲明：「雅芳美國與雅芳台灣完全無關，請安心消費！」（圖／翻攝自AVON Taiwan 雅芳粉絲團）
▲「比女人更了解女人」的百年美妝品牌AVON雅芳，驚傳因「產品致癌挨告」負債400億，在美國申請破產保護。台灣總公司急聲明：「雅芳美國與雅芳台灣完全無關，請安心消費！」（圖／翻攝自AVON Taiwan 雅芳粉絲團）
擁有百年歷史的AVON雅芳，是不少六七年級女性熟識的美妝品牌，全球年銷售營業額曾達百億美元，名列全球500大企業之一。驚傳因「產品致癌挨告」負債400億，在美國申請破產保護。在台以一句「比女人更了解女人」廣告口號紅透半邊天，台灣總公司急聲明：「雅芳美國與雅芳台灣完全無關，請安心消費！」

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創立超過135年的美妝品牌AVON雅芳，曾是全球最大的直銷公司，年銷售營業額達百億美元，全盛時期在上百個國家都買得到，是不少六七年級女性熟識的平價品牌。

▲AVON雅芳在台灣還設有體驗門市。（圖／翻攝自AVON Taiwan 雅芳粉絲團）
▲AVON雅芳在台灣還設有體驗門市。（圖／翻攝自AVON Taiwan 雅芳粉絲團）
AVON雅芳在台灣以CP值頗佳的實用好物建立好口碑，從彩妝、保養到香氛都買得到，以基礎保養品、洗沐產品、護髮產品最受推崇，尤其「毛鱗片修護精華液」簡直圈粉無數，「海洋元素」系列保養品還從媽媽傳授給女兒，護唇膏也被評為「便宜又好用」。除了有廣大的「雅芳小姐」銷售人員，後來還發展郵購目錄成為上班族OL間的熱門話題。

▲AVON雅芳在台灣以平價實用口碑，擄獲不少六七年級女性。（圖／翻攝自AVON Taiwan 雅芳粉絲團）
▲AVON雅芳在台灣以平價實用口碑，擄獲不少六七年級女性。（圖／翻攝自AVON Taiwan 雅芳粉絲團）
根據《華爾街日報》、《福斯商業新聞》、《衛報》等多家媒體報導，美國非營運控股公司「雅芳產品公司」（簡稱API，Avon Products, Inc.），已於13日根據美國破產法第11章申請破產保護。據了解，該公司因滑石粉產品遭控含有致癌物質，面臨超過200起賠償訴訟，引發債務問題、負債高達13億美元（約新台幣423億元）。

AVON雅芳在台灣以一句「比女人更了解女人」廣告口號紅透半邊天，不少民眾看到消息相當驚訝，雅芳台灣則透過AVON Taiwan雅芳粉絲團發表聲明：「針對近日新聞，AVON雅芳台灣在此正式澄清，此事件僅屬美國雅芳公司，與其他雅芳組織沒有關聯，全球市場業務如常進行」；並強調「AVON雅芳台灣將持續穩定經營持續服務所有的美麗事業代表、會員及消費者，完全不受美國公司(API)申請破產事件任何的影響，請勿受片面不完整訊息誤導」。

▲AVON雅芳台灣澄清聲明公告。（圖／翻攝自AVON Taiwan 雅芳粉絲團）
▲AVON雅芳台灣澄清聲明公告。（圖／翻攝自AVON Taiwan 雅芳粉絲團）

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