陳宗彥接受酒店業性招待遭起訴　黃國昌怒嗆：監察院變廢物院

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前行政院發言人陳宗彥遭控在台南市政府任職時接受性招待，因查無不法事證而簽結。不過，台南地檢署重啟偵查，查出陳宗彥接受酒店業者性招待2次，且犯後態度不佳，今（15）日偵結起訴，請求從重量刑。對此，民眾黨立委黃國昌表示，印證當初護航陳宗彥、不敢彈劾的監察院，不過就是一個「廢物院」。黃國昌指出，起訴的內容，與去年2月時任民眾黨立委陳琬惠所揭露如出一轍。陳宗彥長期接受色情業者媒介性交易，自2012年11月至2013年12月，至少交易了12次；期間更遭查獲接受無償性招待，即為色情業者「關心」延宕的工程進度，並介入警察人事案，「效率」非常之高。黃國昌表示，陳宗彥當初竟然還有臉說「這是未經查證的內容，抹殺一個人的人格」，今天直接被檢察官打臉。更重要的問題是，這起檢調早已掌握監聽譯文的貪腐弊案，當初為何無疾而終、到底是誰在壓案放水，迄今真相不明，更無人負責，證明從鄭文燦到陳宗彥，新潮流果真很「夠力」。黃國昌怒批，「更印證當初護航陳宗彥、不敢彈劾的監察院，不過就是一個「廢物院」，令人不齒！請問監察院：還不重新啟動彈劾嗎？還要繼續放水下去嗎？」民眾黨立院黨團表示，陳宗彥食人俸祿，卻可以一次花上萬元買春，敗壞官箴，但陳宗彥背後有總統賴清德當靠山，什麼都不怕，就算監院自己的調查報告都認定被酒店暱稱為「陳董」的陳宗彥有被性招待，彈劾案投票竟是壓倒性「不成立」，陳宗彥如今還搖身一變成了大同資產開發的董事，「陳董，果真名符其實。」民眾黨批，監察院查案大小眼、彈劾看關係，還配合民進黨，全力阻擋國會聽證調查權，就是為了維護這個臭不可聞的貪腐護航結構。民眾黨團要求，監察院重新啟動對陳宗彥的彈劾程序。民眾黨質疑，原本高檢署說查無不法而簽結，但南檢重啟偵查後，卻查出陳宗彥接受酒店業者性招待2次，犯後態度不佳，偵結起訴請求從重量刑。「請問當初的偵辦有無政治力介入?有沒有包庇或放水?如此自相矛盾的調查，法務部打算要如何自圓其說?」