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卓榮泰稱兩岸友善門已打開　李彥秀揭數據打臉：仇中侵蝕判斷力

記者林怡昕／台北報導

▲國民黨立委李彥秀說，民進黨仇中意識形態已經侵蝕了基本判斷。（圖／記者朱永強攝，資料照）
▲國民黨立委李彥秀說，民進黨仇中意識形態已經侵蝕了基本判斷。（圖／記者朱永強攝，資料照）
行政院長卓榮泰昨天受訪時說，政府對學位生來台就學、陸生納保等都展現善意，友善的門已經打開了。對此，國民黨立委李彥秀今（15）日卻直指，今年上半年宗教交流人次減，民進黨又把宗教交流當成中共的「第五縱隊」，直言「仇中意識形態已經侵蝕了基本判斷與邏輯能力」。

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李彥秀表示，賴政府上任不到3個月，「部長打臉院長」、「院長打臉總統」的荒謬劇碼不斷，卓揆昨稱政府對中國大陸友善之門已經打開，希望中國大陸來的是觀光客、學生、信徒，結果今年上半年以「宗教教義研習」名義來台的中國籍人士僅有64人次，遠低於疫情前，宗教交流仍專案申請、嚴格審查。

李彥秀說，更離譜的是賴清德總統一週前才對宗教界喊話，說「中國和共產主義是無神論，蓋廟是為了要統治，中國以統治、滲透、吸收台灣人民，對台灣國家安全影響很大，千萬不要被『拐走』」，民進黨根本是將單純的兩岸宗教交流當成中共的「第五縱隊。」

李彥秀提到，2019年時任民進黨副祕書長的林飛帆說過「總統大選時，很多宗教勢力與中國系統連結在一起」，今年6月陸委會副主委梁文傑又說，「不只媽祖，包括保生大帝、關帝爺、神農大帝，都是中共對台統戰的工具。」

李彥秀痛批，民進黨「仇中」「反中」的意識形態已經侵蝕了基本判斷與邏輯能力，梁文傑、卓榮泰、賴清德相互打臉，樂此不疲，「請問，宗教團體到底應該相信誰」？

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