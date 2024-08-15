M痘列公衛緊急事件！疾管署：年底再進1萬瓶疫苗

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世界衞生組織（WHO）宣布M痘疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC），疾管署今（15）日表示，目前疫苗庫存約2萬瓶，年底將再進貨1萬瓶，另口服抗病毒藥物尚有約440人份，民眾如前往高風險國家或風險場域，應落實自我防護，入境時如有疑似症狀，主動告知檢疫人員，符合M痘疫苗接種對象也應儘速打滿2劑。疾管署說明，我國M痘疫情仍繼續升溫，自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年8月14日累計確診399例病例(377例本土及22例境外移入)，其中今年累計40例(37例本土及3例境外)，目前尚未有感染M痘Ib型病毒個案，惟須留意境外移入個案造成國內傳染風險。為提醒民眾注意，疾管署表示，即日起將剛果民主共和國之旅遊疫情建議等級提升至「第二級：警示(Alert)」，並將該國鄰近已有疫情、或已出現Ib型病毒之國家，包括：中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達等六國，提升至「第一級：注意(Watch)」。另將持續嚴密監測國際疫情趨勢，視疫情狀況滾動式調整國際旅遊疫情建議等級。疾管署指出，為因應國際M痘疫情，除提升前述高風險國家旅遊疫情建議等級，並持續密切監測國內外疫情發展外，將在機場、港埠以多元方式宣導出國旅客注意國際疫情和自身防護，並積極整備國內防疫量能，執行各項衛教宣導、個案通報、檢驗與處置照護等防治措施。同時疾管署透露，已預定於明（16）日召開民間團體座談會加強社群宣導，後續亦邀集感染症相關領域專家、傳染病防治醫療網各區指揮官等，並依專家建議研議強化M痘防治策略及調整疫苗接種對象。目前國內已儲備足夠M痘疫苗與口服抗病毒藥物，疫苗庫存約2萬瓶，年底將再進貨1萬瓶，約可提供7-8萬人次M痘疫苗接種，另口服抗病毒藥物尚有約440人份，接種疫苗為目前預防M痘最有效的方式，請符合接種條件的民眾，儘速完成2劑疫苗接種，以達完整保護力。疾管署提醒，民眾如有前往高風險國家或風險場域，應落實自我防護，旅遊期間建議避免出入可能與不特定人士密切接觸之高風險場域，也應避免接觸或食用野生動物，減少人畜共通傳播風險；如有出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，務必於入境時主動洽疾管署檢疫站協助評估，入境後應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。