樂天女孩又出事！孟潔疑被壓榨欺負　罕見動怒：別以為我不知道

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▲孟潔今（15）日在Threads上發文動怒：「人就是柿子挑軟的吃，看起來軟軟的、好講話，就應該被欺負被壓榨嗎」，貼文曝光後，立即掀起粉絲熱議，更有人質疑是否與樂天隊內紛爭有關。（圖／孟潔Threads）

▲「樂天女孩」隊長籃籃近日話題不斷，先是爆出與味全龍球員郭嚴文熱戀，而後又遭控私底下是「雙面人」。（圖／籃籃IG）

中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」近來風波不斷，隊長籃籃（籃靖玟）日前被爆出熱戀味全龍球員郭嚴文，還被控私底下是雙面人。而一向給人溫和氣質的人氣成員孟潔，今（15）日也罕見動怒發文寫下：「別再以為我什麼都不知道」，疑似遭受委屈或替他人抱不平，引發外界討論。今日凌晨孟潔在Threads上發文寫下：「人就是柿子挑軟的吃，看起來軟軟的、好講話，就應該被欺負被壓榨嗎」，並強調「別再以為我什麼事都不知道」。雖然未表明發生了什麼事，但似乎是受到委屈或為好友抱不平。貼文曝光後，吸引大批粉絲留言關心：「誰敢欺負我大孟孟」、「怎麼了寶寶」、「連夢夢都生氣了，事情大條了」，更有人聯想到樂天近期風波不斷，直呼：「不會又是樂天在搞吧！」事實上，樂天女孩近期爭議不斷，先是有成員爆出球團拖欠薪資，近日更傳出總隊長籃籃和其他樂天女孩鬧翻，原本啦啦隊女孩們協議好要一起寄信向球團爭取工作合約，不過籃籃卻因為怕得罪高層臨陣脫逃，被指控是雙面人。對此籃籃坦言很受傷，認為這樣的爆料是「有心人惡意為之」。昨（14）日她也在IG限動PO出與同隊成員林穎樂、Dora的合照，間接澄清與樂天女孩鬧翻的傳聞，隨後寫下簡短10字「我很好，謝謝你們的關心」，回應外界聲浪。