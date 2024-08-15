樂天女孩又出事！孟潔疑被壓榨欺負　罕見動怒：別以為我不知道

中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」近來風波不斷，隊長籃籃（籃靖玟）日前被爆出熱戀味全龍球員郭嚴文，還被控私底下是雙面人。而一向給人溫和氣質的人氣成員孟潔，今（15）日也罕見動怒發文寫下：「別再以為我什麼都不知道」，疑似遭受委屈或替他人抱不平，引發外界討論。
樂天女孩遭疑內鬥？孟潔不忍「被壓榨欺負」罕動怒
今日凌晨孟潔在Threads上發文寫下：「人就是柿子挑軟的吃，看起來軟軟的、好講話，就應該被欺負被壓榨嗎」，並強調「別再以為我什麼事都不知道」。雖然未表明發生了什麼事，但似乎是受到委屈或為好友抱不平。
貼文曝光後，吸引大批粉絲留言關心：「誰敢欺負我大孟孟」、「怎麼了寶寶」、「連夢夢都生氣了，事情大條了」，更有人聯想到樂天近期風波不斷，直呼：「不會又是樂天在搞吧！」
遭爆鬧翻樂天女孩 籃籃不忍曬合照反擊
事實上，樂天女孩近期爭議不斷，先是有成員爆出球團拖欠薪資，近日更傳出總隊長籃籃和其他樂天女孩鬧翻，原本啦啦隊女孩們協議好要一起寄信向球團爭取工作合約，不過籃籃卻因為怕得罪高層臨陣脫逃，被指控是雙面人。
對此籃籃坦言很受傷，認為這樣的爆料是「有心人惡意為之」。昨（14）日她也在IG限動PO出與同隊成員林穎樂、Dora的合照，間接澄清與樂天女孩鬧翻的傳聞，隨後寫下簡短10字「我很好，謝謝你們的關心」，回應外界聲浪。
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今日凌晨孟潔在Threads上發文寫下：「人就是柿子挑軟的吃，看起來軟軟的、好講話，就應該被欺負被壓榨嗎」，並強調「別再以為我什麼事都不知道」。雖然未表明發生了什麼事，但似乎是受到委屈或為好友抱不平。
貼文曝光後，吸引大批粉絲留言關心：「誰敢欺負我大孟孟」、「怎麼了寶寶」、「連夢夢都生氣了，事情大條了」，更有人聯想到樂天近期風波不斷，直呼：「不會又是樂天在搞吧！」
遭爆鬧翻樂天女孩 籃籃不忍曬合照反擊
事實上，樂天女孩近期爭議不斷，先是有成員爆出球團拖欠薪資，近日更傳出總隊長籃籃和其他樂天女孩鬧翻，原本啦啦隊女孩們協議好要一起寄信向球團爭取工作合約，不過籃籃卻因為怕得罪高層臨陣脫逃，被指控是雙面人。
對此籃籃坦言很受傷，認為這樣的爆料是「有心人惡意為之」。昨（14）日她也在IG限動PO出與同隊成員林穎樂、Dora的合照，間接澄清與樂天女孩鬧翻的傳聞，隨後寫下簡短10字「我很好，謝謝你們的關心」，回應外界聲浪。