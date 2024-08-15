路跑／跑上雲端！梨山馬拉松倒數10天　賽事、交通完整資訊一次看

梨山馬拉松舉辦已有多年歷史，自2010 年受到921 震災影響後，停辦多年直到2022年才恢復舉辦。梨山馬拉松是國內極具特色的馬拉松活動，全段高地落差近 900 公尺，沿途可見各式自然美景，讓選手可以好好感受「梨山風情」。今年的梨山馬拉松將在8月25日舉行，距離正式開跑倒數僅剩下10天，賽事官方也邀請各路跑友及運動高手，一起跑上雲端！以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理本次賽事的相關資訊：
📌「2024梨山馬拉松」賽事相關資訊：
活動官網：樂活報名網
活動地點：梨山賓館
活動時間：2024年8月25日 (星期日)
活動組別：42公里水蜜桃組／22公里超半馬組／4公里雪梨組
活動時序：
（資料來源：樂活報名網）
📌「2024梨山馬拉松」交通相關資訊：
自行開車
大眾交通系統
（資料來源：樂活報名網）
📌「2024梨山馬拉松」賽事物資與完賽禮：
參與本次梨山馬拉松的參賽者，將能在賽前收到帶有梨山馬拉松標語「跑上雲端」的紀念T恤，完賽則會有完賽獎牌、透氣運動帽和完賽毛巾等好禮。
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📌「2024梨山馬拉松」賽事相關資訊：
活動官網：樂活報名網
活動地點：梨山賓館
活動時間：2024年8月25日 (星期日)
活動組別：42公里水蜜桃組／22公里超半馬組／4公里雪梨組
活動時序：
|時間
|活動項目
|04:45
|參加者集合、衣物寄放
|05:00
|開幕式(來賓致詞、路線及規則說明)
|05:15
|大會暖身操
|05:30
|42公里水蜜桃組鳴槍起跑
|05:40
|22公里超半馬組鳴槍起跑
|06:00
|你鳴槍起跑
|08:00
|各項組開始頒獎
|12:30
|活動結束
（資料來源：樂活報名網）
📌「2024梨山馬拉松」交通相關資訊：
自行開車
- 台北出發：臺北(國道3號)→國道5號(雪山隧道)→宜蘭(臺7線)→棲蘭(臺7甲線)→思源埡口→武陵農場→梨山
- 桃園出發：桃園(走臺7線)→三民→巴陵→棲蘭(接臺7甲線)→梨山
- 花蓮出發：花蓮(臺9線)→太魯閣(臺8線)→大禹嶺→梨山
- 台中出發：國道3號(霧峰系統214Km)→國道6號(向東行37Km埔裏端處)→臺14線(往霧社)→清境農場→合歡山→大禹嶺→臺8線公路(中橫公路)→梨山
大眾交通系統
|客運
|公車編號
|去程時間
|回程時間
|班次時間
|豐原客運
|谷關-梨山【865區】
|谷關 開
06:45
11:45
16:15
|梨山 開
06:10
11:10
15:40
|需事先上網預約，預約網址 865號公車預約
<請跑者注意組別起跑時間>
|梨山-福壽山
【866區1】
|福壽山農場開
05:45
08:45
10:15
12:30
15:00
|梨山開
09:15
12:00
14:00
15:30
18:30
|車程約15~20分鐘
<請跑者注意組別起跑時間>
|梨山-武陵農場
【866區2】
|梨山開
09:30
13:20
|武陵農場開
11:00
14:20
|車程約40~50分鐘
<請跑者注意組別起跑時間>
|福壽山-天池
【866區3】
|天池達觀亭開
08:30
10:00
14:45
|福壽山農場開
09:30
14:15
15:45
|車程約10分鐘
<請跑者注意組別起跑時間>
|武陵農場-天池
【866】
|天池達觀亭開
16:40
|武陵農場開
06:30
|車程約1.5小時
<請跑者注意組別起跑時間>
|花蓮客運
|花蓮-梨山
【1141】
|05:10
|10:30
|約4小時抵達，03-8338146
<請跑者注意組別起跑時間>
|國光客運
|羅東-梨山
【1764】
|07:00
|13:00
|約3小時抵達，039-567505
<請跑者注意組別起跑時間>
|宜蘭-梨山
【1751】
|07:30
12:40
|08:30
13:30
|約3小時抵達，039-384171
<請跑者注意組別起跑時間>
（資料來源：樂活報名網）
📌「2024梨山馬拉松」賽事物資與完賽禮：
參與本次梨山馬拉松的參賽者，將能在賽前收到帶有梨山馬拉松標語「跑上雲端」的紀念T恤，完賽則會有完賽獎牌、透氣運動帽和完賽毛巾等好禮。