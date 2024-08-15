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路跑／跑上雲端！梨山馬拉松倒數10天　賽事、交通完整資訊一次看

記者林之越/綜合報導

▲梨山馬拉松是國內極具特色的馬拉松活動，將於8月25日開跑，結合運動與觀光休閒，邀請各路跑友及運動高手，一起跑上雲端，放眼梨山好景。（圖／翻攝自樂活報名網）
▲梨山馬拉松是國內極具特色的馬拉松活動，將於8月25日開跑，結合運動與觀光休閒，邀請各路跑友及運動高手，一起跑上雲端，放眼梨山好景。（圖／翻攝自樂活報名網）
梨山馬拉松舉辦已有多年歷史，自2010 年受到921 震災影響後，停辦多年直到2022年才恢復舉辦。梨山馬拉松是國內極具特色的馬拉松活動，全段高地落差近 900 公尺，沿途可見各式自然美景，讓選手可以好好感受「梨山風情」。今年的梨山馬拉松將在8月25日舉行，距離正式開跑倒數僅剩下10天，賽事官方也邀請各路跑友及運動高手，一起跑上雲端！以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理本次賽事的相關資訊：

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📌「2024梨山馬拉松」賽事相關資訊：

活動官網：樂活報名網

活動地點：梨山賓館

活動時間：2024年8月25日 (星期日)

活動組別：42公里水蜜桃組／22公里超半馬組／4公里雪梨組

活動時序：

時間 活動項目
   
04:45 參加者集合、衣物寄放
05:00 開幕式(來賓致詞、路線及規則說明)
05:15 大會暖身操
05:30 42公里水蜜桃組鳴槍起跑
05:40 22公里超半馬組鳴槍起跑
06:00 你鳴槍起跑
08:00 各項組開始頒獎
12:30 活動結束

（資料來源：樂活報名網）


📌「2024梨山馬拉松」交通相關資訊：


自行開車

  • 台北出發：臺北(國道3號)→國道5號(雪山隧道)→宜蘭(臺7線)→棲蘭(臺7甲線)→思源埡口→武陵農場→梨山
  • 桃園出發：桃園(走臺7線)→三民→巴陵→棲蘭(接臺7甲線)→梨山
  • 花蓮出發：花蓮(臺9線)→太魯閣(臺8線)→大禹嶺→梨山
  • 台中出發：國道3號(霧峰系統214Km)→國道6號(向東行37Km埔裏端處)→臺14線(往霧社)→清境農場→合歡山→大禹嶺→臺8線公路(中橫公路)→梨山

大眾交通系統

客運            公車編號 去程時間 回程時間 班次時間
豐原客運 谷關-梨山【865區】 谷關 開
06:45
11:45
16:15		 梨山 開
06:10
11:10
15:40		 需事先上網預約，預約網址 865號公車預約
<請跑者注意組別起跑時間>
梨山-福壽山
【866區1】		 福壽山農場開
05:45
08:45
10:15
12:30
15:00		 梨山開
09:15
12:00
14:00
15:30
18:30		 車程約15~20分鐘
<請跑者注意組別起跑時間>
梨山-武陵農場
【866區2】		 梨山開
09:30
13:20		 武陵農場開
11:00
14:20		 車程約40~50分鐘
<請跑者注意組別起跑時間>
福壽山-天池
【866區3】		 天池達觀亭開
08:30
10:00
14:45		 福壽山農場開
09:30
14:15
15:45		 車程約10分鐘
<請跑者注意組別起跑時間>
武陵農場-天池
【866】		 天池達觀亭開
16:40		 武陵農場開
06:30		 車程約1.5小時
<請跑者注意組別起跑時間>
花蓮客運 花蓮-梨山
【1141】		 05:10 10:30 約4小時抵達，03-8338146
<請跑者注意組別起跑時間>
國光客運 羅東-梨山
【1764】		 07:00 13:00 約3小時抵達，039-567505
<請跑者注意組別起跑時間>
宜蘭-梨山
【1751】		 07:30
12:40		 08:30
13:30		 約3小時抵達，039-384171
<請跑者注意組別起跑時間>

（資料來源：樂活報名網）


📌「2024梨山馬拉松」賽事物資與完賽禮：

參與本次梨山馬拉松的參賽者，將能在賽前收到帶有梨山馬拉松標語「跑上雲端」的紀念T恤，完賽則會有完賽獎牌、透氣運動帽和完賽毛巾等好禮。

▲參與本次梨山馬拉松的參賽者，將能在賽前收到帶有梨山馬拉松標語「跑上雲端」的紀念T恤，完賽則會有完賽獎牌、透氣運動帽和完賽毛巾等好禮。（圖／翻攝自樂活報名網）
▲參與本次梨山馬拉松的參賽者，將能在賽前收到帶有梨山馬拉松標語「跑上雲端」的紀念T恤，完賽則會有完賽獎牌、透氣運動帽和完賽毛巾等好禮。（圖／翻攝自樂活報名網）

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