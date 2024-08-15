招生困難！世新中文系、真理台文系114學年停招　教育部拍板同意

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲真理大學台灣文學系確定在114學年度停招。（圖／翻攝真理大學官網）

少子化使得台灣大專院校面臨招生或退場的窘境，世新大學中文系、真理大學台文系皆在去（2023）年陸續傳出研議停招消息，一度引起兩校師生高度反彈。不過，教育部今（15）日表示，兩校系的停招案已被認定符合相關規定及程序，已同意在114學年度停招。世新大學去年召開增設調整院系所學位學程審議委員會，決議中文系學士班擬在114學年度停招，當時引發校內中文系師生及校友反對。但校方經檢討各系所每年招生情形，發現中文系近年各項招生指標不理想，且110學年度平均休學率近6%、平均退學率逾4%，高於校平均。真理大學台灣文學系也在去年傳出停招，有不少學生網路連署、校內發傳單反對，擔心影響台灣文學傳承。關於兩校系停招一事，教育部表示，7/30已發函請各校上總量系統確認，世新中文系、真理台文系的停招案已被認為符合相關規定與程序，並且同意校方停招。同時強調此次停招是根據「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」來檢視各校程序，增設或調整系所屬於大學自主權責。