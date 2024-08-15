《山道猴子》作者出新片！《媽媽得了癌症》被封神作　劇情太催淚

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▲「山道猴子的一生」男主角曾借錢給女友改車，但分手後對方不願還錢，讓他債務越滾越大，越過越苦。（圖／翻攝「Eric Duan」YouTube）

《山道猴子的一生》去（2023）年8月在YouTube爆紅，作者透過充滿迷因的動畫搭配寫實劇情引起迴響，，敘述家人因癌症迫切需要照顧，身為主角的白領社畜在工作、愛情、友情間掙扎，劇情橫跨家庭關係、宗教、醫療等多角度議題，讓網友們有諸多感觸，再次備受好評。回到2023年8月，許多人的YouTube首頁被演算法推薦《山道猴子的一生》，，敘述一位愛玩車的年輕人，因虛榮心膨脹在感情中迷失自我的悲劇， 這位狂妄自大的年輕人在山道上競速，並非出自於對摩托車的熱愛，而是為了在朋友間獲得優越感，整個故事圍繞著他的感情、飆車過程進行。上下兩集的動畫在一週內瞬間竄紅，大家不僅開始去了解山路文化，甚至開始Cosplay劇中人物、自製《山道猴子的一生》周邊、模仿角色說話口音、製作單曲MV，事隔一年，當初看過《山道猴子的一生》的民眾發現，YouTube又開始出現相同風格的動畫，標題為《媽媽得了癌症》，許多人原以為只是他人模仿作者的二創產品，想不到細看後，真的是由原作者 Eric Duan 上傳，《媽媽得了癌症》描述一位年輕人為照顧癌末母親，導致生活逐漸崩壞，只是白領上班族的主角，雖然對社畜身分有諸多怨恨，但平時還是可以在生活中尋找樂趣，直到媽媽突然被診斷出大腸癌第四期，面對昂貴的治療費，主角不但要時常加班，還額外接了晚上的家教賺外快，《媽媽得了癌症》中，除了，在現實與情感中的拉扯，讓無論是否有相似經歷的網友們看得相當感動，「這根本電影級別」、「太催淚了」、「身為癌症患者的我，直接看到哭」、「說出的話沒有任何的靈魂，卻又能靠停頓與畫面，將情緒傳達給觀眾」、「繼山道猴之後的又一部神片。」