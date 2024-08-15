暈船李雅英！漢堡店老闆約吃飯　「真釣出本尊」粉絲暴動

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▲韓籍啦啦隊長腿女神李雅英目前是富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的成員。（圖／李雅英IG）

▲漢堡店老闆愛上李雅英，天天敲碗希望女神來光顧。（圖／堡彪專業美式漢堡臉書）

▲李雅英本人也分享要當一日店長的好消息，甜蜜喊話粉絲「下週見！」（圖／李雅英IG）

韓籍啦啦隊女神李雅英（이아영, Lee Ah-young）今年3月加盟富邦悍將啦啦隊Fubon Angels後，收穫許多台灣粉絲，IG追蹤人數突破96萬。近日就有一名漢堡店老闆發文，表示自己看完球後被李雅英圈粉，好希望李雅英到店裡用餐。可惜李雅英遲遲沒上門，「暈船」的老闆等不到女神降臨，於是主動出擊發去邀請，沒想到真的成功找來李雅英到漢堡店當「一日店長」，消息曝光讓粉絲暴動。台中一名漢堡店老闆7月底在臉書粉專發文，表示自己自從去新莊球場看球，被李雅英一個愛心電暈後，每天都在期待李雅英到漢堡店裡用餐。為了達成目標，老闆不停發限時動態標記李雅英，甚至還祭出「雅英」免費吃的活動，凡是和李雅英同名或是三個字全部一樣的人，憑身份證明都可到店內享用免錢漢堡。但活動開跑後老闆依舊等不到女神本人上門，化心碎為力量的他，4天前突發文，「可能是我們漢堡不夠有名，也可能是雅英都比較害羞，到現在還沒有半個雅英來換漢堡，只好把本人找來了，你們說好不好？」緊接著老闆就在12日公布李雅英要到店裡擔任「一日店長」的好消息。老闆開心的說，李雅英將在8月23日中午12點現身漢堡店，「謝謝大家，我緊張到不知道說什麼，你們就不要來吧，好讓我跟雅英一人共進午餐，畢竟雅英是我先喜歡的。」老闆幽默開玩笑希望大家當天不要上門，讓他跟李雅英獨處，但後來為了其他粉絲著想，還是開放大家報名，一起來吃李雅英手做的漢堡；消息曝光後也讓雅英粉紛紛暴動。不少人更佩服老闆勇敢追星的勇氣，開玩笑留言：「恭喜暈出一片天」、「太讚了吧」、「恭喜圓夢」、「說到做到的暈船仔」、「哇靠！老闆這個暈出郵輪了」、「我的天啊！恭喜老闆美夢成真」、「太扯了吧！老闆許願成功欸」、「老闆暈爆」、「太神了吧」。李雅英本人也在IG分享當一日店長的消息，甜喊「下週見！」