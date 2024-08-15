中央積極支持台中成立捷運工程局　盧秀燕當面感謝卓榮泰

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台中市目前只有一條捷運綠線，行政院繼年初核定第2條捷運藍線綜合規劃、捷運綠線延伸線可行性研究報告書後，日前排除員額管控限制，增額支持台中市政府成立捷運工程局。市長盧秀燕今日北上參加行政院會時，特別向行政院長卓榮泰表達感謝，還邀請中央各部會首長，和奧運雙金李洋、林郁婷一起參加下星期的台中石岡熱氣球嘉年華。盧秀燕今（15）日於行政院會後受訪指出，院會中有巴黎奧運成果報告，國家的運動團隊在奧運有非常亮眼的成績，她藉此機會恭喜卓院長；另一方面，第4屆「台中石岡熱氣球嘉年華」將於下週五登場，由「奧運雙金」李洋、林郁婷站台加持，她也邀請卓院長及各部會首長，一起到台中參加活動。盧秀燕說，今日院會特別談到行政院體育署將升格為體育部，剛好台中市也將有新的組織機關出現，台中因興建捷運，計畫成立捷運工程局，需要中央核定增加員額，其他局處也有人事上需求，她在院會中特別感謝中央，增額支持市府成立捷運工程局。市府交通局表示，成立捷運工程局有利台中市捷運藍線、綠線延伸工程及捷運機場線（橘線）早日動工興建，建構完善的大台中捷運路網。不僅能提升市民使用公共運輸工具的意願，也有助配合中央推動公共運輸使用方案，達成減碳政策目標，達成中央地方雙贏。交通局指出，依行政院核定綜合規劃報告附帶建議事項修正內容，捷運藍線基本設計已於5月13日依「行政院公共工程計畫與經費審議作業要點」提送交通部審查，隨後交通部7月1日提供審查意見，市府修正報告後，7月12日再次提送交通部審查，期待行政院公共工程委員會及交通部協助盡快完成審查，加速捷運藍線建設進程。