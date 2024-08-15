IG私訊怎麼「偷看不已讀」？iPhone神技回歸　加碼2招無痕用法

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▲可以將Instagram內的「已讀標記」和「上線狀態」關閉，如此一來就不用在意是否「已讀」。（圖／翻攝官網）

滑開臉書動態，充滿各路企業小編的發文，不少人將臉書當成接受新訊息的平台，想要發私人動態，可能會轉戰Instagram或是Threads，但面對私訊有沒有「已讀」有些人相當在意，畢竟已讀不回最讓人傷心。最近有網友發現，Instagram「神技」回歸，運用iPhone長按預覽功能，即可偷看訊息但不會顯示「已讀」。《NOWnews》同步加碼分享2招無痕用法。Thread上有網友發現Instagram可以偷看訊息不會顯示已讀，將App更新到最新版本後，用戶只要進入Instagram的私訊裡，針對想要偷看的帳號「長按」就會跳出預覽畫面，即可檢視近期的對話內容，且不會顯示「已看過」的字樣。如果沒有想要無痕看私訊，只要關閉「已讀標記」即可，進到系統將預設開啟的該功能滑到關閉，就不會顯示已讀；且iPhone的iOS系統或是Android用戶都能使用，如果在「設定」裡沒看到，可以嘗試更新到最新版本後再試一次。而「上線狀態」其實也相當困擾人，何時上線、最後上線等等，有時也會成為爭吵的導火線，不如也直接關閉吧！關閉之後好友們就不會看到你的上線狀態，默默來、默默走，來去無痕，但要留意的是，別人看不到你，你也無法得知別人的上線狀態喔。