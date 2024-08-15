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「2026需要更多合作」　朱立倫力挺柯文哲：希望順利平安度過

記者林怡昕／台北報導

▲國民黨主席朱立倫說，希望柯文哲平安順利度過。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席朱立倫說，希望柯文哲平安順利度過。（圖／國民黨提供）
台灣民眾黨主席柯文哲捲入總統大選政治獻金申報不實風暴，檢調昨天兵分七路搜索，震驚政壇。對此，國民黨主席朱立倫今（15）日表態力挺，希望柯文哲、民眾黨能夠趕快的釐清事實，「希望他能夠非常順利平安的度過。」

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朱立倫今天出席「113年中元普渡」，受訪時提及，希望柯文哲、民眾黨能夠趕快釐清事實，能夠平安度過，相信未來對於民眾黨也好，或者是國民黨、民眾黨之間在立法院還有很多重要的議題，大家要共同來努力推動，在地方上也有很多一起合作的地方，「所以我們希望他能夠非常順利平安的度過」。

至於傳出黨內對於要不要挺柯有兩派聲音，2026是否還有可能藍白合？ 朱立倫強調，目前對於民眾黨碰到的問題，希望盡快釐清能夠平安度過，在立法院還有非常多重要的議題要合作，在地方上也有很多的空間，相信不管是現在2024、2025、2026，持續都需要更多的合作。

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