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錄真人秀爆衝突！孫安佐掐評審脖反遭狠甩巴掌　火爆畫面曝光

記者陳苾暐/綜合報導

▲孫安佐參加真人秀錄影時，與另一位評審爆發肢體衝突。（圖／讀者提供）
▲孫安佐參加真人秀錄影時，與另一位評審爆發肢體衝突。（圖／讀者提供）
藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐近日頻頻出狀況，除因私闖民宅在泰國被逮外，回台後又攜帶瓦斯槍到北市信義區遭檢警搜索，昨（14）日孫安佐受邀擔任真人秀《拳願之星》的評審，沒想到卻和現場另一名評審韓森爆發衝突，過程中2人更出手互相攻擊，場面相當火爆。

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據《ET Today新聞雲》報導，當天孫安佐疑似不斷挑釁、叫罵選手，引發同為評審的韓森不滿，當場嗆聲說到「你腦子有洞沒關係，但是也別進那麼多水啦」、「我今天已經忍你一整天了，從頭到尾你憑什麼在這裡當評審？你懂格鬥嗎？你有沒有想過那些選手在台下被你評分是什麼心情？」等語。

▲孫安佐因不滿被嗆聲，伸手掐住另一位評審韓森的脖子。（圖／翻攝畫面）
▲孫安佐因不滿被嗆聲，伸手掐住另一位評審韓森的脖子。（圖／讀者提供）
孫安佐聞言後立刻轉身掐住對方脖子，而韓森也不甘示弱甩巴掌回擊，一旁人員見狀連忙上前將雙方拉開，火爆場面也一度讓錄影中斷；消息曝光後立刻引發網友熱議，對此，孫安佐經紀人則表示，《拳願之星》是真人實境秀，節目想傳達日常的小衝突不用太過擔心，紛爭就由拳賽解決。

▲現場眾人見狀，立刻上前將韓森與孫安佐分開。（圖／翻攝畫面）
▲現場眾人見狀，立刻上前將韓森與孫安佐分開。（圖／讀者提供）

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