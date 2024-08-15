不掛五星旗就被出征！長榮桂冠酒店遭中國旅遊平台trip.com下架

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中國網紅「張教官」13日在社群平台發片怒嗆巴黎長榮桂冠酒店，在酒店內懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏五星旗，他上前詢問能否掛上後被拒絕，隨即拍片引來大批小粉紅出征長榮桂冠，未料，今(15)日中國知名旅遊服務平台攜程悄悄下架長榮桂冠酒店的所有搜尋資訊。回顧事件起因，「張教官的有趣人生」在抖音上有超過690萬人次的粉絲數，日前他造訪巴黎，與朋友至巴黎長榮桂冠酒店入住，但他發現，酒店大廳為了奧運所佈置的全球國旗當中，就是沒有中國國旗。張教官到櫃台理論，還拿出了自備的五星旗要求櫃台掛上，但遭櫃台人員拒絕，影片還找來中國籍的廚師稱，原本有懸掛五星旗，但遭台籍蘇姓總經理下令剪掉，他提出抗議也無效。這名中國網紅隨後表明退房，但長榮桂冠拒絕，張教官當下表示「我不住了」，寧可支付全額費用也要退房。事件在中國社群平台發酵，許多中國小粉紅紛紛喊出抵制長榮桂冠，今日包含觀察者網等部分中媒報導，中國旅遊服務平台攜程(Trip.com)、美團等已在網站下架長榮桂冠酒店。《NOWnews》記者實際查詢後發現，不論是簡體還是繁體中文版，長榮桂冠酒店在全球的分店都已在Trip.com查詢不到資料。