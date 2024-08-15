王陽明《角頭－大橋頭》帥慘！蔡詩芸看完「傳訊調情」相約床上見

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▲電影《角頭－大橋頭》After Party，演員群齊聚信義區開香檳慶祝。（圖／曼尼娛樂）

▲首次加入電影《角頭－大橋頭》演出的懷秋，也出席首映會慶功派對。（圖／曼尼娛樂）

IP億萬票房電影《角頭》系列推出全新電影《角頭－大橋頭》，日前在西門町武昌街封街盛大舉辦首映會後，監製張威縯、張文旗，出品人張芷瑄，與眾演員龍天翔、高捷、王陽明、張懷秋、施名帥齊聚信義區慶功。演出Michael哥的王陽明更透露，老婆蔡詩芸看完電影傳訊說：「她很想跟Michael哥上床。」在慶功宴上，高捷受訪時表示除了王陽明祭出「破億送錶」之外，他也有一些想法，並開玩笑表示：「他們（指大橋頭幫）送錶、我們送鐘，而且鐘比較大吧？」全場笑翻。王陽明被問及老婆蔡詩芸對電影《角頭－大橋頭》的觀後感，他笑說：「她覺得這次（電影）是最好看的，Michael哥超帥、超辣，她很想跟Michael哥上床，我就回她說『等我回家！等Michael哥回家。』」施名帥被問及這次與兩個兄弟鄭人碩和張再興，以「土狗幫」身分相處的感覺，他搞笑表示：「我覺得我很像幼稚園老師，其實很好玩、很開心，我們要把這個角色一起找出來，阿猛是新角色，很感謝人碩跟阿興，沒有他們就沒有這個角色。」被問到最不受控的演員，施名帥笑說：「你以為最不受控的是張再興，其實人碩也是。」透露張再興常常有即興表演，張再興則反駁笑說：「我們其實沒有什麼時間可以磨合，在現場的臨場反應反而更重要。」監製張威縯被問《角頭》之後的計畫，他說：「影集肯定會緊接這部電影，我們這次集結這麼多演員、新角色就是為了之後舖陳時間序往後的故事，我們正在聯繫中國大陸以及香港的知名演員，他們對角頭系列都蠻有信心，我只有Delay、沒有做不到的，最終的期待就是有更國際化的劇情。」他也透露電影《角頭－大橋頭》是後續故事最重要的一塊拼圖，從這部電影的劇情開始，可以往前複習前三部的故事，再接續不論是影集或是新電影的情節會是最完整的。