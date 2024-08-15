李多慧大學時期長這樣！20歲就應援成系上活招牌　粉絲驚呆：超仙

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▲李多慧在大學時期模樣相當清純，整個人非常有氣質。（圖／한국관광대학교관광중국어과 YouTube）

來自南韓的啦啦隊女神李多慧，在來台後刮起旋風，走到哪都備受矚目，而當紅的她現在除了啦啦隊的應援工作以外，還主持了綜藝節目，演藝事業攀上高峰。而近期就有網友翻出李多慧過去在就讀大學時，擔任校園大使介紹學校的影片，發現她根本是系上的「活招牌」，天然美貌更是驚呆粉絲，直呼：「完全沒變！」李多慧就讀的大學是韓國觀光大學旅遊中文系，20歲時就踏入應援界，成為起亞虎啦啦隊的成員，而她也憑藉著精湛的舞技、超高的顏值，在剛亮相時就受到粉絲關注，更在校園掀起話題，成為系上的活招牌，影片中可以看到，擔任校園大使的李多慧綁著馬尾，身穿粉紅色針織上衣，熱情介紹校園環境，整個人非常青春、活力滿滿。但人紅是非多，李多慧在2019年成為啦啦隊女孩後因為人氣暴漲，2022年被起亞虎應援團團長徐韓國控訴她在竄紅後影響到啦啦隊的運作，而李多慧也旋即宣布離開啦啦隊，並在2023年選擇來到台灣發展，沒想到竟讓她更加火紅，還被粉絲封為「啦啦隊的天花板」。而近期李多慧也開始跨足主持界，與同為啦啦隊的籃籃、林襄，以及張立東、沈玉琳、風田一同主持綜藝節目《女孩好野》，沒想到收視率驚人，成為目前當紅的節目之一。