影／柯文哲政治獻金案延燒！ 黃國昌直播哽咽：心裡很難過

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民眾黨主席柯文哲遭質疑在競選總統時的政治獻金，疑似作假帳，嚴重衝擊民眾黨的支持度。民眾黨立院黨團總召黃國昌昨日上《中午來開匯》專訪時，一度哽咽表示看完記者會後，心裡很難過。黃國昌今（15）日再度喊話相信柯文哲，並反嗆有心人士見縫插針不會成功，在柯文哲領導下一定會虛心反省改進。黃國昌昨日接受媒體人黃光芹網路節目專訪，他表示，民眾黨的核心信念是信賴制度而非個人，並重視專業。在假帳風波爆發的第一時間，因為反應時間極短，必須迅速釐清事實。當時難以立即找到公正的第三方，因此首要工作是內部查證，並在記者會上公布第一波查證結果。黃國昌指出，這些單據絕不可能造假，因為像是高鐵票和便當發票，每張發票的金額都是固定的，不可能被隱瞞，既然檢調要求調查相關資料，民眾黨已經提供了全部8大箱的證據，絕沒有任何隱瞞。黃國昌說，原他本打算出席記者會，扮演任何角色都沒有問題，但柯文哲認為他未參與相關事件，認為不需要他出席。黃國昌表示，他能夠理解柯文哲的考量，且完全感受到柯文哲的心情。因此，在記者會結束後，他立刻做出了一個決定，希望和柯文哲坐在一起，於是有了當晚的直播專訪。黃國昌在直播中一度哽咽，他表示看完記者會後，內心感到十分難過，面對一連串檢討，黃國昌認為應該要先追究會計師端木正責任，並強調全黨同舟共濟，沒有人是局外人。黃國昌今日與新北市議員陳世軒一同考察國家電影及視聽文化中心與二期場館進度，並接受聯訪。媒體問很多小草的群組原本是挺黨主席柯文哲，現在改成挺黃國昌，黃國昌對此回應說，其實過去這段時間，甚至是這幾個月以來，外界對於民眾黨有很多見縫插針的行為，時間就是最好的考驗跟證實，「見縫插針我必須很坦率跟大家講，都不會成功」，但目前為止也沒有成功過，在柯文哲領導下一定會虛心反省、改進，更堅定地為台灣第三勢力打開一條重要的道路。