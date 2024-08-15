中職／瑪仕革斯驚天滿貫砲率味全反敗為勝　林益全2000安之夜遺憾

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林益全挑戰生涯2000安里程碑成功，他是中職史上第3人、現役唯一，此外，林益全也是是繼張泰山（2134）和彭政閔（2044），達成2000安的第3人，而他生涯累積209轟，2009安、209轟，也是繼張泰山後，中職史上第二人。（圖／統一獅提供）

統一獅隊「神全」林益全生涯第2000安達陣夜，不過贏家對手味全龍隊，龍隊從2分的落後，一瑪仕革斯．俄霸律尼，原名為歐晉，是台灣的棒球運動員，少棒時期瑪仕革斯便展現了優秀的打擊天賦，長打能力更讓人印象深刻，在2009年的威蘭波特世界盃少棒錦標賽當中，因為其恐怖的長打能力加上黝黑的外表以及左打的習性，被封上「Baby Ortiz」的稱號，並在美國掀起一陣風潮。隨後的世界少年棒球錦標賽中，與隊友宋文華有著出色的表現，兩人一路協助球隊過關斬將、打進決賽，雖然最終僅獲得亞軍，但是兩人精采的表現大家有目共睹。瑪仕革斯在青少年時的體育天賦備受外界期待，加上少棒時期中的幾場國際戰役上有良好的表現，因此他成為棒球名門獵才焦點，一路升上桃園棒球體系代表，平鎮高中、國立體大。與他一同上升的宋文華，投球實力也在平鎮高中時期更一步的蛻變進化，最終經歷10多位的球探挖掘後，宋文華情定美職聖地牙哥教士隊，正式赴美發展。可惜瑪仕革斯的球技並沒有像宋文華一樣隨著層級往上提升，進步有限的他連帶影響成績表現，漸漸地從選訓委員名單中淡出。直到了2019年，頂新和德文教基金會創辦人魏應充宣佈，將協助味全龍隊重新加盟中華職棒，消息一出刺激台灣棒球圈，瑪仕革斯也毫不猶豫地帶著應屆畢業生的資格，投入選秀會當中，最後在地26輪中，已接近吊車尾的順位進入中職，開啟職棒生涯。昨(14日)統一獅隊對上味全龍隊，獅隊在1局下先展開攻勢，邱智呈擊出安大上了二壘，隨後靠著陳傑憲的高飛球推進到三壘，緊接著蘇智傑、林安可、潘傑楷三人連續擊出3支安打，幫隊伍敲回了2分。但是在4局上時，先發投手胡智為單局被擊出了3支安打加上1次四壞保送，2出局滿壘時被張佑家打出了安打，令對手追回了兩分，味全龍隊反擊的號角正式吹響。重新回到比賽的味全龍隊氣勢大增，在6局上1出局時被擊出1安打但沒有掉分，但是在7局上續投時卻在1出局後被連續擊出3支安打，其中陳品捷的安打帶有1分打點讓味全龍以3比2超前了比數。隨後陳韻文接手後先製造出飛球出局，但味全龍的二壘跑者也趁機推進到三壘，緊接著由吉力吉撈．鞏冠再補上1分打點安打，此時比數來到了4比2。統一獅隊帶著落後2分的壓力進入7局下，先發第7棒的林益全前2打都落空，但是在第3打時成功擊出安打，也是其生涯的第2000安，成為「2000安俱樂部」史上第三人。比賽的最後，在9局上獅隊吳承諭上場後就被擊出2支安打，場上2出局及二、三壘有人的情況下，獅隊選擇故意四壞保送吉力吉撈製造滿壘，但就在這關鍵的一刻，瑪仕革斯．俄霸律尼成功吉出了本季首次滿貫砲，也是他生涯的第1支，將比數擴大至8比2，最終贏得比賽。