澳洲14歲天才滑板少女奧運摘金！返國婉拒商務艙　背後原因超暖

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▲澳洲14歲天才滑板少女特魯（Arisa Trew）為了跟朋友坐在一起，從巴黎回澳洲時婉拒了搭乘商務艙的機會，寧願選擇經濟艙。（圖／美聯社／達志影像）

2024巴黎奧運落幕，澳洲14歲天才滑板少女特魯（Arisa Trew）奪下奧運女子滑板公園賽金牌，成為澳洲有史以來最年輕的奧運金牌得主，也是本屆巴黎奧運最年輕金牌得主，她在返國時受到盛大歡迎。有趣的是，特魯返回澳洲時婉拒搭乘商務艙，而選擇搭乘經濟艙，特魯解釋是為了想與朋友坐在一起，有人聊天比商務艙座位更有吸引力。綜合外媒報導，從巴黎到澳洲路途遙遠，澳洲特別替奧運奪牌選手提供了升等商務艙的禮遇，但是特魯婉拒搭乘商務艙的機會，因為她的滑板代表隊好友科維爾（Chloe Covell）、露比（Ruby Trew）並未得牌只能坐經濟艙，特魯決定選擇跟朋友坐在一起。特魯表示，自己回家後會休息一下，跟在澳洲的好朋友們相聚，然後就會回到學校，繼續玩滑板。特魯還透露，父母為了慶祝她奪得金牌，答應讓她養一隻鴨子當寵物，她接下來要開始準備養鴨事宜。特魯在滑板之前曾經熱愛衝浪，但因為無法適應寒冷水溫，才改玩滑板，想不到這一轉念造就了澳洲史上最年輕金牌得主的殊榮。澳洲滑板學校的教練科明斯基（Ado Cominskey）表示，澳洲當地興盛的衝浪文化幫助培育了許多滑板人才，因為這兩項運動頗有類似之處。