運動場上感人一幕！奧運帕奧奪牌夫妻檔場邊相擁　再譜愛情故事

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▲最初塔拉與杭特只能談著遠距離戀愛，但兩人靠著溝通、耐心和信任來突破這項難關。圖為兩人一同準備巴黎奧運。（圖／美聯社／達志影像）

▲塔拉與杭特兩人總是互相扶持。（圖／美聯社／達志影像）

2024巴黎奧運女子跳遠決賽中，美國選手塔拉（Tara Davis-Woodhall）在第四跳中，躍出了7.10公尺的佳績，奪下了金牌。塔拉在完成最後一跳後，隨即衝到觀眾席與丈夫杭特（Hunter Woodhall）相擁，不僅給觀眾看到了精彩的表現，更在場邊上演了一段令人為之動容的愛情故事。塔拉過去在東京奧運的比賽中，僅拿下了第六名成績，不過3年後重返賽場，在8月8日的巴黎奧運女子跳遠決賽，以7.10公尺的成績，擊敗了尋求衛冕冠軍的德國選手米漢博（Malaika Mihambo），拿下金牌好成績。塔拉在完成最後一跳之後笑容滿面，隨後便被發現，她已經在觀眾席旁邊，與丈夫杭特相擁。杭特還穿著「TEAM TARA」的短袖，對著塔拉大喊「你是奧運金牌！」，兩人擁抱的甜蜜畫面羨煞旁人。在比賽之後，杭特還幫塔拉舉辦了驚喜派對，不僅有成群的親友列隊幫塔拉慶祝，派對中放了各式各樣的氣球，場面盛大，讓塔拉十分驚喜。不過伍德霍爾不僅是塔拉奪牌背後的精神支柱，其實他們正是奧運和帕奧中知名的體育夫妻檔。25歲的杭特與塔拉初次見面是在2017年，當時他們在愛達荷州的一場田徑比賽中相遇，一對上眼就被對方吸引，塔拉主動上前給了杭特一個擁抱，「我走上賽道說，『我不知道為什麼我必須這樣做，但我必須給你一個擁抱。』」這成為了他們愛情故事的開始。當時還在讀高中的他們分隔兩地，杭特在猶他州，塔拉則是居住在加州，儘管兩人「看對眼」，但就連上了大學年他們還是談著遠距離戀愛，終於在2022年10月時，兩人步入禮堂。杭特曾在訪問中透露，兩人是透過「溝通、信任和耐心」來平衡遠距離關係，而結婚之後也學會如何做夫妻溝通和相處。塔拉與杭特不僅賽場上互相支持，在生活中也是彼此的最大鼓勵。他們一同獲得了2021年的東京奧運和帕奧的資格，這是兩人第一次一同參加奧運會，塔拉出場女子跳遠，而杭特則是參加帕奧的短跑項目。杭特出生時就因腓骨半肢畸形，在11個月大時截肢，但這並未阻撓杭特成為運動員的決心，他也在東京帕奧男子400公尺T44/T62級別的比賽中獲得了銅牌。儘管塔拉沒有贏得任何獎牌，但杭特仍在社群平台發文為女友慶祝，表示「參加奧運是一回事，在擁有 70 億人口的世界中獲得第六名感到失望又是另一回事。這表明你有多麼的動力以及你有多麼積極地成為最好的。」杭特溫柔的支持成為塔拉的後盾，而塔拉也扶持著杭特，兩人總是在社群上為對方打氣，在運動場上譜出令人動容的愛情體育故事。巴黎帕奧即將在8月28日登場，杭特預定也將會參加T64 100公尺和T62 400公尺項目比賽，現在兩人已暫時回國，讓杭特能在接受賽前最後的訓練。