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罵1次關93天！美國男出庭6度辱嗆法官　講不聽糗吃558天牢飯

國際中心蔡姍伶／綜合報導

▲美國男子賈雷爾因為在出庭時多次以髒話辱罵法官，最後被以多重蔑視法庭的罪名，判處500多天監禁。（圖／翻攝自紐約郵報）
▲美國男子賈雷爾因為在出庭時多次以髒話辱罵法官，最後被以多重蔑視法庭的罪名，判處500多天監禁。（圖／翻攝自紐約郵報）
美國密西根州1名男子賈雷爾（Darrell Jarrell），日前因為非法入侵被告上法院，在面對密西根州法官辛普森（Cedric Simpson） 的問詢時，態度惡劣，多次口出穢語，最終恐面臨558天監禁的命運。

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綜合《紐約郵報》等美媒報導，被控非法入侵的賈雷爾，出庭應訊因不滿時間被延誤，連珠砲怒轟法官，先是要法官親吻他的臀部，接著又辱罵「X你X」之類的言詞，不過法官辛普森可不吃這套，他不喜歡耳朵被弄髒。

報導指出，賈雷爾在法官一開始說話沒多久就用髒話打斷，被告知涉嫌蔑視法庭、判93天監禁後，賈雷爾再次說了「X你X」，而他每罵一次，法官辛普森就加重處罰：「（要關）93天，繼續啊，又是另一個93天。」

最後，當法警護送賈雷爾走出法庭時，他總共辱罵法官6次，合計得入獄558天，辛普森在法庭上說道：「連續6個93。」

報導提到，密西根州這位辛普森法官在當地小有名氣，今年5月，他透過Zoom審理一樁案件時，因為發現已遭吊銷駕照的被告哈里斯，當下竟然正在開車，大為光火，立即撤銷了對方的保釋並判他入獄。

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